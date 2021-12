/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le mercredi 22 décembre 2021/

12 h 00

La vice-première ministre se joindra au premier ministre pour s'adresser virtuellement aux Canadiens au sujet de la situation entourant la COVID-19 et faire une annonce. Ils seront accompagnés du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough. L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, et l'administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, participeront également à l'événement virtuel et fourniront une mise à jour sur la COVID-19. Un point de presse suivra.