Visites de la population en pharmacie : rappel des précautions importantes à prendre pour assurer la continuité des services

MONTRÉAL, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Avec la hausse des cas de COVID-19 rapportée au cours des derniers jours, les pharmaciens souhaitent rappeler à la population certaines précautions à prendre avant et pendant une visite en pharmacie. Avec plus de 1 900 points de service présents partout au Québec, les pharmacies communautaires jouent un rôle central en première ligne de soins, particulièrement dans cette crise, non seulement avec la distribution des médicaments, mais également dans la prestation de services cliniques à la population. Ils continuent par ailleurs d'offrir la vaccination contre la COVID-19, sans compter, plus récemment, la distribution des autotests de dépistage rapides.

La continuité de ces services étant essentielle, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) invite à la prudence et demande à la population de protéger leur pharmacien et leurs équipes.

Voici un rappel des recommandations sanitaires adressées aux visiteurs des pharmacies pour assurer un milieu sécuritaire pour tous :

AVANT de vous rendre en pharmacie :

Si vous avez des symptômes compatibles à la COVID-19 ou si vous avez une question concernant la COVID-19, ne vous présentez pas en pharmacie, et ce, même pour récupérer une boite d'autotests rapides de dépistage. Consultez le site du gouvernement du Québec pour obtenir les consignes à jour.

Si disponible, utilisez le service de renouvellement en ligne pour faire préparer vos médicaments. Vous pouvez également appeler pour convenir d'une heure de cueillette pour vos médicaments.

Si vous souhaitez récupérer des autotests de dépistage contre la COVID-19, évitez d'appeler au laboratoire de la pharmacie. Écoutez le message vocal d'accueil ou vérifiez le site Web ou les médias sociaux de votre pharmacie pour connaître la procédure spécifique ou connaître l'état des stocks. Chaque pharmacien propriétaire organise la distribution selon sa réalité.

Précautions à prendre UNE FOIS DANS la pharmacie :

Porter convenablement votre masque de protection de façon à couvrir le nez et la bouche.

Lavez vos mains avant d'entrer dans la pharmacie et en sortant.

Maintenez minimalement deux mètres de distance entre vous et les autres personnes présentes dans la pharmacie, incluant le personnel de la pharmacie.

Évitez de vous rendre en pharmacie accompagnés, si possible.

Les pharmaciens assument une charge de travail plus élevée qu'à l'habitude, et ce, avec un personnel réduit. Il se peut que le temps de réponse soit plus long qu'à l'habitude. Dans de telles circonstances, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées et la pharmacie vous rappellera dès qu'elle sera en mesure de le faire.

Veuillez noter que la capacité d'accueil en pharmacie est toujours réduite à 50 % afin de permettre une distanciation physique de deux mètres par personne. Il est possible que vous deviez attendre à l'extérieur de la pharmacie.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe donc les 2048 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant plus de 44 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

