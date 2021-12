Volkswagen Canada dévoile son tout premier porte-parole pour le Québec, Pier-Luc Funk

À propos de Volkswagen Canada

Volkswagen Canada, fondée en 1952, tient son siège social à Ajax en Ontario. Il s'agit de la plus grande marque automobile européenne au Canada, vendant les véhicules Golf GTI, Golf R, Jetta, Taos, Tiguan, ID.4, Atlas et Atlas Cross Sport par l'intermédiaire de 144 concessionnaires canadiens indépendants. Volkswagen Canada fait partie de Volkswagen Group Canada Inc., une filiale de Volkswagen AG, dont le siège social est situé à Wolfsburg, en Allemagne. Volkswagen est l'un des plus grands producteurs mondiaux de voitures et le plus grand constructeur automobile d'Europe. Visitez Volkswagen Canada en ligne à www.VW.ca