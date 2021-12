Amouage présente sa collection « The Gift of Kings », conçue sous le thème des étoiles et du récit





MUSCAT, Oman, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Les étoiles fascinent l'homme depuis la nuit des temps. Inspirés par leur beauté profonde, nous avons incorporé ces corps célestes dans nos rituels religieux et spirituels, les vénérant comme des symboles d'illumination et les invoquant pour qu'ils exaucent nos souhaits, nous montrent la voie et nous apportent bonne fortune. Cela fait des millénaires que l'homme s'efforce de cartographier le ciel, de décrire les formations stellaires et de nommer les galaxies, les étoiles et les reliefs de la Lune. Unissant les mondes de la science et du récit et fréquemment représentées par des animaux et des personnages, nos constellations ont inspiré les traditions, les coutumes, le folklore traditionnel et la pratique artistique de bon nombre de générations.

Aujourd'hui, Amouage tourne son propre regard vers le ciel et lance des constellations de parfums inspirées par les personnages mythologiques de l'astronomie. Fidèle à ses racines omanaises, la maison rend hommage au patrimoine maritime du pays, qui s'est servi des étoiles pendant des centaines d'années pour naviguer sur les océans, reliant les civilisations et les cultures et cultivant des amitiés d'un bout à l'autre du globe. Imprégné d'une riche tradition et d'une chaleureuse générosité, chaque coffret offre aux amateurs de parfums une sélection opulente digne du nom « The Gift of Kings » (le Don des Rois).

Dans sa réinvention de l'art du cadeau, Amouage met en avant le travail de l'artiste contemporain Gaëtan Bernede. En peignant sur d'anciennes cartes célestes tirées d'archives, l'artiste a redonné vie à chacune des constellations et à leurs représentations animales.

Cygnus célèbre la féminité des temps anciens et modernes, capturant la fidélité, l'élégance, la grâce et la fragilité du cygne par ses notes de fleurs blanches et d'épices douces. Avec un bouquet passionnant de parfums, cet ensemble dépeint à la fois la beauté spectaculaire et la force libératrice de la nature.

Un classique intemporel, Pegasus capture non seulement la majesté du cheval ailé, mais aussi le charme mythologique de cette créature de légende. Avec ses fragrances florales vibrantes et ses notes d'ambre épicé, cette sélection de parfums enivrants raconte une histoire mystique qui résonne pour toute l'éternité.

Taurus surgit du chaos qui règne à l'extérieur pour créer un sentiment d'harmonie à l'intérieur. À l'image du taureau, ses parfums sont forts, audacieux et assurés. L'authenticité et la profondeur des fragrances invitent néanmoins à un moment de découverte personnelle, de réflexion et enfin de renouveau. Avec des parfums de bois enfumés et de cuirs fins, Taurus salue la naissance d'un nouvel âge et les libertés qui l'accompagnent.

Ursa Major incarne la quintessence du raffinement masculin. La sélection évoque stabilité et équilibre, avec une fraîcheur à la fois nuancée et raffinée. Fidèle à sa nature animalière, elle regroupe des éléments terreux et boisés qui éveillent l'instinct primitif, tirant dans la puissance de la nature pour renforcer le rapport à soi.

Chaque coffret de parfums soigneusement sélectionnés célèbre l'individualité et révèle avec éclat le caractère de son porteur, qu'il se distingue par son style classique, sa confiance, son romantisme ou son audace.

COFFRETS :

Les coffrets Precious sont les compagnons idéaux des voyageurs avertis. Chacun contient trois luxueuses bouteilles de 10 ml, sous la forme de vaporisateurs de voyage colorés.

Cygnus Woman : Ashore, Crimson Rocks, Material

Pegasus Woman : Epic Woman, Dia Woman, Honour Woman

: Taurus Man : Interlude Man, Reflection Man, Epic Man

: Ursa Major Man : Meander, Enclave, Boundless

Les coffrets Grand sont faits pour ceux qui veulent explorer l'art intemporel d'Amouage. Chacun contient trois flacons de 50 ml de parfums emblématiques de la maison.

Cygnus Woman : Crimson Rocks, Ashore, Lover Tuberose

Pegasus Woman : Honour Woman, Epic Woman, Dia Woman

: Taurus Man : Interlude Man, Epic Man, Portrayal Man

: Ursa Major Man : Meander, Enclave, Reflection Man

Les coffrets Magnificent sont destinés aux personnes qui recherchent quelque chose à la fois précieux, extraordinaire et personnel. Chacun contient trois flacons de 100 ml de parfums emblématiques de la maison.

Cygnus Woman : Crimson Rocks, Ashore, Blossom Love

: Pegasus Woman : Honour Woman, Epic Woman, Dia Woman

: Taurus Man : Interlude Man, Epic Man, Reflection Man

: Ursa Major Man : Meander, Enclave, Boundless

Photo ? https://mma.prnewswire.com/media/1703233/The_Gift_of_Kings_from_Amouage.jpg

