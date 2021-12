Machsanei Hashuk intègre WalkOut dans toutes ses succursales





La société israélienne WalkOut, créatrice d'une technologie permettant de régler ses courses sans contact, , annonce une collaboration avec Machsanei Hashuk, l'une des plus grandes chaînes de supermarchés en Israël. Dans le cadre de cet accord, la chaîne mettra en oeuvre cette technologie, considérée comme la plus précise au monde dans le secteur de la distribution, dans l'ensemble de ses 62 succursales. Son déploiement commencera dès le mois prochain.

Bien que 61 % des acheteurs préfèrent acheter en magasin, plus de 70 % d'entre eux s'estiment frustrés par le temps d'attente à la caisse. WalkOut est le premier système à accompagner les clients de leur entrée à leur sortie du supermarché.

WalkOut, et sa technologie innovante, répond aux deux principaux défis auxquels la grande distribution est confrontée actuellement: les longues files d'attente à la caisse et le manque d'accompagnement des clients.

La technologie déployée par WalkOut ne nécessite aucune transformation structurelle du supermarché contrairement à d'autres solutions qui nécessitent l'achat de nouveaux chariots et de système d'identification des produits. Ce système utilise différents algorithmes reconnaissant les produits lorsqu'ils sont déposés ou retirés du chariot, avec une précision de 99,2%.

Grâce à un grand écran tactile, l'appareil communique également avec le client pour lui proposer des recommandations personnalisées, une navigation dans le magasin, des informations complémentaires sur les produits et des promotions pertinentes en fonction de son historique et de sa localisation dans le magasin.

« Collaborer avec l'une des plus grandes chaînes de supermarchés en Israël est une incroyable opportunité et une étape cruciale pour nous », déclare Assaf Gedalia, PDG et cofondateur de WalkOut. « Notre solution est visionnaire, personnalisée, et préserve également la confidentialité du client. »

« Chez Machsanei Hashuk, nous prônons l'intégration des technologies innovatrices et nous souhaitons permettre à nos clients d'économiser du temps à la caisse et de leur offrir une expérience d'achat plus personnelle, accessible et efficace », déclare Shalom Naaman, PDG et propriétaire de Machsanei Hashuk. « La solution développée par WalkOut réduira considérablement le temps passé dans les supermarchés et contribuera à maximiser notre efficacité opérationnelle. »

À propos de WalkOut

WalkOut, fondée en 2018, s'est fixé pour objectif de changer la façon dont les consommateurs achètent des produits en plaçant la caisse directement sur le panier d'achat. WalkOut repose sur une technologie nommée "computer vision" permettant d'identifier tout article placé ou retiré du panier et de le prendre en compte lors du paiement. De cette façon, le panier élimine le besoin de passer en caisse et réduit au minimum la durée du processus de paiement. La solution WalkOut comprend un grand écran tactile situé sur le chariot et combine une expérience d'achat personnalisée avec des offres et des promotions basées sur les préférences de chaque consommateur, les produits complémentaires et l'emplacement des produits dans le magasin. Le système WalkOut s'installe facilement sur les chariots des magasins sans nécessiter de modifications de la part du supermarché.

À propos de Machsanei Hashuk

Machsanei Hashuk est une chaîne de grande distribution de premier plan, détenue et gérée par les familles Naaman et Cohen, créée en 1996 dans la ville de Beer Sheva. La chaîne compte actuellement 62 succursales dans tout le pays, de Safed à Eilat. En 2019, la chaîne a acquis Co-op et est ainsi devenue l'une des plus grandes chaînes de marketing en Israël. La chaîne exploite un site en ligne avancé et accessible, en plus de ses succursales. Elle propose également sa propre carte de crédit Wincard+, en coopération avec Max, qui combine les récompenses habituelles de la carte avec les promotions propres à la chaîne. Machsanei Hashuk dispose d'un club de clients fort et actif avec plus de 400 000 clients fidèles. La chaîne est le sponsor officiel de l'équipe de football «Hapoel Machsanei Hashuk Beer-Sheva». Pour plus d'informations, consultez https://www.mck.co.il/

