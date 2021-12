Takeda reçoit une lettre de réponse complète de la FDA pour le TAK-721





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui avoir reçu une lettre de réponse complète (CRL, Complete Response Letter) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, suite à sa demande d'autorisation de nouveau médicament (NDA) pour le TAK-721, une suspension orale de budésonide, pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles, une maladie inflammatoire chronique de l'oesophage.1

Dans cette lettre, la FDA indique avoir terminé son examen de la NDA de Takeda pour le TAK-721 et avoir décidé que celui-ci ne pouvait faire l'objet d'une autorisation dans sa forme actuelle. La FDA a également recommandé à Takeda d'effectuer une nouvelle étude clinique pour répondre aux points qu'elle a relevés.

« Les conclusions de l'examen de la FDA sur le TAK-721 nous déçoivent, tout comme le fait que les patients souffrant d'oesophagite à éosinophiles soient toujours privés d'une option thérapeutique jugée sûre et efficace par la FDA », a déclaré Ramona Sequeira, présidente de la division opérationnelle des États-Unis et de la commercialisation du portefeuille mondial de Takeda. « Takeda passe actuellement en revue les détails de la lettre de réponse et détermine la voie à suivre en matière de réglementation. »

À propos du TAK-721 (suspension orale de budésonide)

Le TAK-721 (suspension orale de budésonide) est une formulation visqueuse de budésonide, administrée par voie orale et élaborée comme traitement expérimental pour l'oesophagite à éosinophiles. Ce médicament a fait son entrée dans le pipeline de Takeda lorsque la société a fait l'acquisition de Shire.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et orienté R&D, dont le siège social se trouve au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses collaborateurs et la planète, l'entreprise s'engage à découvrir et à fournir des traitements qui changent la vie. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la génétique des maladies rares et l'hématologie, les neurosciences et la gastroentérologie. L'entreprise réalise également des investissements ciblés en R&D dans le domaine des traitements et des vaccins dérivés du plasma. Elle est axée principalement sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à améliorer la vie des personnes en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en utilisant son moteur et ses capacités de R&D collaborative améliorés pour créer un pipeline solide et diversifié. Ses employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec les partenaires de l'entreprise dans le secteur des soins de santé dans environ 80 pays et régions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.takeda.com.

