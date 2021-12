L'entreprise chinoise By-Health lance le premier concept de produit vitaminique personnalisé au monde, menant l'industrialisation de la nutrition de précision





Le 19 décembre, By-Health a pris l'initiative de lancer le premier produit conceptuel de vitamines personnalisées lors de la conférence "Definition of Nutrition Intelligence", qui a permis de faire de nouvelles percées dans la recherche et le développement dans le domaine de la nutrition de précision. Des centaines d'invités, dont Randy W. Schekman, lauréat du prix Nobel de physiologie ou de médecine, ont assisté au lancement des produits conceptuels et sont devenus le premier groupe des expérimentateurs de la nutrition de demain.

Premier produit du concept de vitamine personnalisée, il s'agit également de la première solution vitaminée personnalisée, ce qui signifie que la santé future des êtres humains se dirige vers une nouvelle ère de "personnalisation", qui revêt une grande importance pour l'amélioration de la qualité de la santé et de la vie humaines.

On apprend que ce produit est principalement sorti par By-Health, un leader mondial des compléments alimentaires de Chine, après des années de recherche. Depuis 2016, des recherches sur la nutrition de précision ont été menées, et China By-Health a constamment exploré les moyens de parvenir à une nutrition de précision. L'atterrissage final et la transformation de ce développement de recherche scientifique de pointe favoriseront le développement du marché mondial des consommateurs sains dans le sens de la précision et de la personnalisation.

Lin Zhicheng, PDG de China By-Health, a déclaré que la personnalisation des produits du concept vitaminique est la première pratique pour réaliser une intervention nutritionnelle précise. L'objectif à long terme de la nutrition scientifique de By-Health est de parvenir à une intervention globale sur la santé, y compris une intervention nutritionnelle précise, l'homéostasie de la santé et de nombreuses autres études de pointe. À l'avenir, By-Health continuera à apporter de nouvelles expériences à la vie saine des humains grâce à la nutrition scientifique.

Communiqué envoyé le 22 décembre 2021 à 00:30 et diffusé par :