Monument Re et AXA Belgium conviennent du transfert d'un portefeuille d'assurance vie en run-off





Monument Re, via sa filiale Monument Assurance Belgium (MAB), et AXA Belgium ont convenu aujourd'hui du transfert d'un portefeuille d'assurance vie en « run-off », comprenant des provisions conformes aux PCGR belges d'un montant de 2,6 milliards EUR, sous réserve des approbations réglementaires.

Koen Depaemelaere, PDG de Monument Assurance Belgium, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'annoncer cette transaction qui confirme la position de Monument Assurance en tant que consolidateur de premier plan sur le marché belge. C'est un plaisir que de travailler aux côtés de l'équipe d'AXA Belgium. Nous sommes impatients d'accueillir les assurés chez Monument, et souhaitons en profiter pour leur assurer notre engagement de maintenir le service et la sécurité de haute qualité dont ils ont bénéficié chez AXA Belgium. »

Manfred Maske, PDG de Monument Re Group, et président de MAB, a déclaré :

« À l'issue de la clôture de l'accord avec Integrale la semaine dernière, nous sommes ravis d'annoncer cette transaction qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de consolidation de Monument, et qui confirme que la Belgique constitue un marché cible clé pour notre entreprise. Suite aux acquisitions précédentes de six autres portefeuilles belges, cette transaction avec AXA Belgium poursuit cette trajectoire, et renforce la position de MAB en tant que consolidateur de premier plan sur le marché belge. »

Monument Assurance Belgium (MAB) est une société belge d'assurance vie, réglementée par la Banque Nationale de Belgique. MAB est membre de Monument Re Group et s'est établie en tant que consolidateur leader de portefeuilles d'assurance vie et de retraite, en Belgique.

Monument Re est une société de réassurance vie et une société holding d'assurance, expérimentée dans l'acquisition de portefeuilles européens à forte intensité de capital. Monument Re est présente aux Bermudes, pays qui, comme la Suisse, est soumis à des exigences comparables à la directive européenne Solvabilité II. Monument Re Group opère également à travers ses filiales en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, sur l'île de Man, à Guernesey et au Luxembourg, et possède des succursales en Espagne, en Italie et en Allemagne. Chaque entité est soumise aux réglementations locales et Monument Re fait l'objet d'une Surveillance de groupe de la part de l'Autorité monétaire des Bermudes.

Monument Re est soutenue par des actionnaires de grande qualité, parmi lesquels Hannover Re, troisième plus grand réassureur mondial, Enstar, plus grand consolidateur d'assurances vie en « run-off », du secteur, et coté sur le Nasdaq ; et E-L Financial, société mère de la compagnie d'assurance vie, canadienne Empire Life.

