Heidrick & Struggles conclut des accords pour acquérir RosExpert en Russie et WE Partners en Ukraine et au Kazakhstan





CHICAGO, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), un fournisseur de premier plan de solutions mondiales de conseil en leadership et de talents à la demande, a conclu des accords pour acquérir RosExpert en Russie et WE Partners en Ukraine et au Kazakhstan, tous parmi les meilleurs cabinets de recherche de cadres et de conseil en leadership dans chaque pays respectif.

Ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de Heidrick & Struggles visant à étendre son empreinte mondiale et à renforcer sa présence locale sur les principaux marchés stratégiques dans le monde. Fondée il y a 25 ans en Russie, RosExpert figure parmi les principales sociétés du pays offrant des services intégrés de recherche de cadres et de conseil en leadership. En outre, WE Partners est le principal cabinet de conseil en matière de talents et de leadership en Ukraine et au Kazakhstan. Grâce à ces acquisitions, Heidrick & Struggles deviendra le premier cabinet de conseil en recherche de cadres et en leadership dans chacun de ces pays et sera en mesure de proposer une gamme plus large d'offres et de capacités aux clients locaux et multinationaux basés en Russie, en Ukraine et au Kazakhstan.

Les termes financiers des acquisitions n'ont pas été divulgués, et la transaction devrait être clôturée au premier trimestre 2022, sous réserve des approbations réglementaires pertinentes et des conditions de clôture habituelles.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, répondant aux besoins en talents de haut niveau et en conseils des plus grandes organisations mondiales. En tant que conseillers de confiance en matière de leadership, nous nous associons à nos clients pour développer des leaders et des organisations prêts pour l'avenir, en combinant nos services et nos offres dans le domaine de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, de l'accélération de l'organisation et des équipes, du façonnement de la culture et des solutions de talents indépendantes et à la demande. Heidrick & Struggles a été le pionnier du recrutement de cadres il y a plus de 65 ans. Aujourd'hui, le cabinet fournit des solutions intégrées en matière de talents et de capital humain pour aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois.® www.heidrick.com

À propos de RosExpert

RosExpert est une société de conseil russe fondée en 1996, spécialisée dans la recherche de cadres et l'évaluation et le développement du leadership. Les clients de RosExpert sont 25 % des plus grandes entreprises russes et internationales selon le classement RBC 500. RosExpert est la première société russe à passer l'audit international de l'AESC (Association of Executive Search Companies) et est membre de l'association depuis 2002. www.rosexpert.ru

À propos de WE Partners

WE Partners est une société de conseil spécialisée dans la recherche de cadres et l'évaluation et le développement du leadership. WE Partners opère sur les marchés de l'Ukraine et du Kazakhstan en servant les plus grandes entreprises nationales et mondiales dans des secteurs clés. Le revenu total déclaré en 2020 a dépassé $1,5 million, et le revenu estimé pour la fin de 2021 il est prévu de croître de 25 % à $ 2,0 millions. La société est membre de l'AESC, une association internationale de sociétés de recherche de cadres qui réunit les principaux acteurs mondiaux du secteur. https://wepartners.com/

Contacts médias

Heidrick & Struggles

Nina Chang

nchang@heidrick.com

RosExpert

Maria Ivanova

ivanova@rosexpert.ru

Communiqué envoyé le 21 décembre 2021 à 20:37 et diffusé par :