Definity accueille Edouard Schmid au sein de son conseil d'administration





WATERLOO, ON, le 21 déc. 2021 /CNW/ - La Société financière Definity (« Definity ») (TSX: DFY) a annoncé aujourd'hui la nomination d'Edouard Schmid à son conseil d'administration.

M. Schmid a connu une longue carrière bien établie dans l'industrie de l'assurance, ayant travaillé 30 ans à Swiss Re -- l'un des plus importants fournisseurs de réassurance au monde. Récemment, M. Schmid a occupé le poste de chef de la souscription pour l'assurance de groupe et était membre du comité de direction pour l'assurance de groupe de 2017 à 2020. Il a également été président de l'Institut de Swiss Re, de 2019 à 2020. Auparavant, M. Schmid a occupé divers rôles au sein de la direction de Swiss Re, dont responsable des risques catastrophiques et de la rétrocession; chef de la souscription, Assurance des biens et spécialisée, Asie; responsable des risques en biens et responsabilité civile et de la gestion actuarielle; chef de la gestion des risques, Solutions d'entreprise; et responsable de la réassurance, Biens et assurance spécialisée.

M. Schmid détient une maîtrise en physique de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Il est également directeur de Britam Holdings et de Britam General Insurance au Kenya, et de la New China Life Insurance Company Ltd.

« Edouard apporte sa vaste expérience de l'industrie et opérationnelle au conseil d'administration de Definity », affirme John Bowey, Président du conseil d'administration, Société financière Definity. « Il renforcera les capacités stratégiques de leadership du conseil d'administration, et sa solide connaissance de l'assurance sera un atout pour notre avenir. »

La Swiss Re Investments Holding Company Ltd, membre de Swiss Re Group, a désigné M. Schmid comme candidat au conseil d'administration de Definity, conformément à son entente de gouvernance avec Definity. La Swiss Re Investments Holding Company Ltd détient environ 9,9 % des actions ordinaires de Definity.

À propos de la Société financière Definity

La Société financière Definity (TSX : DFY) est une compagnie d'assurance multicanal offrant de l'assurance des particuliers et des entreprises par l'entremise d'Assurance Economical, de Sonnet Assurance, de la Compagnie d'assurance Petline et de Family Insurance Solutions Inc. Par l'entremise de cette famille de marques, Definity rapporte un montant de 3,1 milliards de dollars en primes brutes souscrites au cours des 12 derniers mois se terminant le 30 septembre 2021. Definity bâtit un monde meilleur en aidant ses clients ainsi que les communautés à s'adapter et à s'épanouir.

