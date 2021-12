Venture Global LNG et CNOOC Gas & Power annoncent des accords de vente et d'achat de GNL





ARLINGTON, Virginie, 21 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Venture Global LNG et CNOOC Gas & Power roup Co., Ltd., une filiale en propriété exclusive de China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), ont annoncé la signature d'un accord de vente et d'achat d'une durée de 20 ans. Il s'agit du premier accord d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) signé par un exportateur américain avec CNOOC, le plus important importateur de GNL de Chine. En vertu de l'entente, Venture Global fournira 2 millions de tonnes par an (MTPA) de GNL sur une base franco à bord (FAB) à partir de son installation d'exportation de GNL située dans la paroisse de Plaquemines, en Louisiane. De plus, CNOOC Gas & Power achètera 1,5 million de tonnes (MT) de GNL produit par l'installation de Venture Global à Calcasieu Pass pour une durée plus courte.

« Venture Global est heureuse d'annoncer l'expansion de son empreinte en Asie grâce à deux nouvelles ententes visant à approvisionner le marché chinois en GNL propre et à faible coût, a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global LNG. La Chine joue un rôle essentiel dans les efforts de lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale, et le GNL fourni par Venture Global sera un ajout important à son bouquet énergétique à faibles émissions de carbone pendant des décennies. Ce nouveau partenariat à long terme avec CNOOC s'appuie sur la croissance soutenue de notre entreprise au cours d'une année 2021 très active. »

« En tant que plus grand importateur de GNL de Chine, CNOOC est profondément engagée non seulement dans la mission d'assurer un approvisionnement en gaz pour la Chine, mais aussi en ce qui a trait aux objectifs climatiques de carboneutralité du pays d'ici 2060, a déclaré Shi Chenggang, président de CNOOC Gas & Power. Nous sommes heureux d'annoncer notre coopération à long terme avec Venture Global. En signant les accords de vente et d'achat avec Venture Global, CNOOC sera en mesure d'améliorer encore sa capacité à répondre à la demande croissante de gaz de la Chine, tout en apportant un solide soutien à sa voie de transition énergétique pour bâtir une Chine des plus magnifiques. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur de GNL américain à long terme et à faible coût qui s'approvisionne dans les bassins de gaz naturel nord-américains riches en ressources. Il est en train de construire ou de développer une capacité de production de 70 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Il développe un système de captage et de stockage du carbone (CSC) dans ses installations de GNL.

À propos de CNOOC

CNOOC est le plus important importateur de gaz naturel liquéfié (GNL) de Chine. La société a importé plus de 200 millions de tonnes de GNL depuis 2006. Jusqu'à présent, CNOOC a grandement contribué à fournir un approvisionnement sûr en gaz à la Chine et à soutenir ses objectifs de développement écologique et à faibles émissions de carbone. À l'avenir, CNOOC continuera de rechercher des approvisionnements en GNL fiables, souples, concurrentiels et diversifiés à l'échelle mondiale.

