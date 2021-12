Invesco annonce les distributions en espèces et réinvesties annuelles estimatives de ses FNB Invesco cotés au Canada





TORONTO, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Invesco a annoncé aujourd'hui ses distributions estimatives pour décembre 2021 pour ses fonds négociés en Bourse (FNB) Invesco. Les porteurs de parts inscrits au 30 décembre 2021 recevront les distributions en espèces payables le 10 janvier 2022.

De plus, Invesco a annoncé aujourd'hui les distributions réinvesties annuelles estimatives pour ses FNB Invesco. Les porteurs de parts inscrits au 30 décembre 2021 recevront ces distributions, qui seront généralement composées de gains en capital et de remboursement de capital. Les distributions seront réinvesties et les parts résultant de cette opération seront immédiatement fusionnées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque épargnant ne changera pas et le prix de base rajusté du placement augmentera. Les épargnants qui détiennent leurs parts dans un régime non enregistré auront également des montants imposables à déclarer.

Veuillez noter que ces données ne sont que des estimations, au 20 décembre 2021. Si des changements doivent être apportés aux taux, Invesco annoncera les taux définitifs des distributions en espèces et réinvesties annuelles pour tous les fonds vers le 29 décembre 2021. Si aucun changement ne doit être apporté aux taux de distribution par action, les taux indiqués ci-dessous sont définitifs pour l'année d'imposition 2021. En règle générale, la distribution par part pourrait augmenter si les parts nettes en circulation d'un fonds diminuent avant le 30 décembre 2021 ou si d'autres événements imprévus se produisent.

La composition fiscale de toutes les distributions déclarées en 2021 sera déclarée avant la fin de février 2022.

Les détails sur les montants des distributions par part sont comme suit :

Nom du FNB Invesco Symbole? Distribution réinvestie annuelle estimative par part ($) Distribution en espèces estimative par part ($) Fréquence des paiements Répartition de l'actif



Invesco Low Volatility Portfolio ETF PLV 0,00000 0,14160 Mensuelle Titres à revenu fixe



Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF PIB 0,00000 0,04911 Mensuelle Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF PFL 0,00000 0,00726 Mensuelle Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF PSB 0,00000 0,05496 Mensuelle Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF PFH.F 0,00000 0,06550 Mensuelle Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF - $ CA USB 0,00000 0,10933 Mensuelle Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF - $ US USB.U 0,00000 0,08526 Mensuelle Invesco Senior Loan Index ETF - $ CA BKL.C 0,00000 0,08212 Mensuelle Invesco Senior Loan Index ETF - parts couvertes en $ CA BKL.F 0,00000 0,08095 Mensuelle Invesco Senior Loan Index ETF - $ US BKL.U 0,00000 0,06342 Mensuelle Invesco Long Term Government Bond Index ETF PGL 0,00000 0,05396 Mensuelle Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF PGB 0,00000 0,04324 Mensuelle Titres à revenu fixe axés sur les facteurs ESG



Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF BESG 0,00000 0,08711 Mensuelle Revenu d'actions



Invesco Canadian Dividend Index ETF PDC 0,14061 0,09755 Mensuelle Invesco Canadian Preferred Share Index ETF PPS 0,00000 0,07739 Mensuelle Invesco Global Shareholder Yield ETF - $ CA PSY 0,00000 0,67046 Mensuelle Invesco Global Shareholder Yield ETF - $ US PSY.U 0,00000 0,51716 Mensuelle Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF - $ CA UHD 0,00000 0,10761 Mensuelle Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF - parts couvertes en $ CA UHD.F 0,00000 0,10327 Mensuelle Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF - $ US UHD.U 0,00000 0,08307 Mensuelle Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF - $ CA GHD 0,00000 0,07655 Mensuelle Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF - parts couvertes en $ CA GHD.F 0,00000 0,07874 Mensuelle Invesco S&P/TSX REIT Income Index ETF REIT 0,00000 0,07007 Mensuelle Revenu d'actions axé sur les facteurs ESG



Invesco S&P 500 ESG Index ETF - $ CA ESG 0,26116 0,09576 Trimestrielle Invesco S&P 500 ESG Index ETF - parts couvertes en $ CA ESG.F 0,26537 0,09730 Trimestrielle Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF - $ CA ESGC 0,09153 0,18979 Trimestrielle Actions équipondérées



Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ CA EQL 0,00000 0,10917 Trimestrielle Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - parts couvertes en $ CA EQL.F 0,00000 0,10176 Trimestrielle Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ US EQL.U 0,00000 0,08488 Trimestrielle Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - $ CA EQE 0,00000 0,31272 Trimestrielle Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - parts couvertes en $ CA EQE.F 0,00000 0,32982 Trimestrielle Actions à faible volatilité



Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA ULV.C 0,00000 0,04278 Mensuelle Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - parts couvertes en $ CA ULV.F 0,00000 0,06716 Mensuelle Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ US ULV.U 0,00000 0,03302 Mensuelle Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF ELV 0,00000 0.40939 Trimestrielle Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF ILV 0,00000 0.33927 Trimestrielle Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF - parts couvertes en $ CA ILV.F 0,00000 0,32075 Trimestrielle Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF TLV 0,57677 0,08922 Mensuelle Actions à méthodologie axée sur les indices fondamentaux



Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF PXC 0,32451 0,22563 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF PZC 2,94337 0,10232 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - $ CA PZW 0,49936 0,30798 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - parts couvertes en $ CA PZW.F 0,36077 0,22250 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - $ US PZW.U 0,39089 0,23775 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF - $ CA PXG 0,00000 0,47275 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF - $ US PXG.U 0,00000 0,36517 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II - $ CA PXS 0,00000 0,15378 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II - $ US PXS.U 0,00000 0,11871 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF - parts couvertes en $ CA PXU.F 0,00000 0,22155 Trimestrielle Actions axées sur le momentum



Invesco S&P 500 Momentum Index ETF MOM 1,75606 0,05550 Trimestrielle Invesco S&P 500 Momentum Index ETF - parts couvertes en $ CA MOM.F 1,70709 0,05395 Trimestrielle Invesco S&P 500 Momentum Index ETF - $ US MOM.U 1,35409 0,04221 Trimestrielle Actions américaines



Invesco NASDAQ 100 Index ETF - parts couvertes en $ CA1 QQC.F 2,65313 0,22356 Trimestrielle Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $ CA QQC 0,49879 0,04571 Trimestrielle Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - $ CA QQEQ 0,00000 0,05498 Trimestrielle Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - parts couvertes en $ CA QQEQ.F 0,00000 0,05158 Trimestrielle Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - parts couvertes en $ CA QQJR.F 0,00000 0,09419 Trimestrielle Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - $ CA QQJR 0,00000 0,10097 Trimestrielle Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF QQJE 0,00000 0,03194 Trimestrielle Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - parts couvertes en $ CA QQJE.F 0,00000 0,03081 Trimestrielle Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF QQCE 0,00000 0,02865 Trimestrielle Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF - parts couvertes en $ CA QQCE.F 0,00000 0,02759 Trimestrielle

? Le symbole boursier se terminant par « .U » désigne les parts libellées en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains de ces FNB sont offertes par souci de commodité aux épargnants qui désirent investir dans ces FNB en dollars américains et recevoir les distributions et le produit de la vente ou du rachat des parts en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains ne procurent pas de couverture contre le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

1 Le 14 mai 2021, le Invesco QQQ Index ETF - parts couvertes en $ CA a été renommé Invesco NASDAQ 100 Index ETF - parts couvertes en $ CA.

La composition fiscale des distributions des FNB Invesco sera déterminée annuellement et ne sera disponible qu'après la fin de l'exercice fiscal des FNB Invesco.

Pour en savoir plus, consultez le site invesco.ca. Vous pouvez également communiquer avec Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook, ou sur le blogue d'Invesco Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, les actionnaires des FNB concernés par les changements prévus peuvent appeler Invesco au 1 800 874-6275.

Les médias sont invités à communiquer avec : Stephanie Diiorio, 212 278-9037 Stephanie.Diiorio@invesco.com

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permet de mieux profiter de la vie. Présentes dans 25 pays, nos équipes de placement distinctes offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

La majorité des FNB Invesco cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être gérés activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice, même si les conditions financières d'un ou de plusieurs émetteurs de titres se détériorent. Par contre, le sous-conseiller d'un FNB Invesco géré activement peut, à sa discrétion, changer les titres détenus dans ce FNB conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du FNB.

FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (« FGDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), ou les sociétés membres du London Stock Exchange (le « groupe LSE ») (ensemble, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne se portent aucunement garants (expressément ou tacitement) en ce qui concerne les résultats escomptés de l'utilisation de l'indice des obligations de société de première qualité échelonnées 1-5 ans FTSE Canada, de l'indice des obligations de société catégorie investissement échelonnées 1-10 ans FTSE Canada, de l'indice des obligations gouvernementales échelonnées 1-5 ans FTSE Canada, de l'indice des obligations très liquides du gouvernement à long terme FTSE Canada et de l'indice des obligations à taux variable échelonnées 1-3 ans FTSE Canada (« les indices ») et/ou le niveau atteint par les indices à quelque moment ou date que ce soit. Les indices sont compilés et calculés par FGDCM et tous les droits sur les valeurs et les composantes des indices sont dévolus à FGDCM. Les concédants de licence ne peuvent être tenus responsables (par suite de négligence ou autrement) envers quiconque d'une erreur touchant les indices et n'ont aucunement l'obligation d'aviser qui que ce soit de toute erreur s'y trouvant.

« FTSE® » est une marque de commerce de FTSE International Limited au Canada et à Taïwan, et « FTSE® » est une marque de commerce des sociétés membres du groupe London Stock Exchange du reste du monde que FGDCM utilise sous licence.

FTSE® est une marque de commerce des sociétés membres du groupe London Stock Exchange utilisée par FTSE International Limited (« FTSE ») aux termes d'une licence. FTSE RAFI® Index Series est calculé par FTSE, de concert avec Research Affiliates LLC (« RA »). Ni FTSE, ni RA ne parraine, n'approuve ou ne promotionne ce produit, avec lequel elles n'ont aucun lien, et elles n'acceptent aucune responsabilité à l'égard de l'émission, du fonctionnement ou de la négociation de celui-ci. FTSE détient tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux valeurs des indices et à la liste de constituants.

Les investisseurs doivent être conscients des risques associés aux sources de données et aux processus quantitatifs utilisés dans notre processus de gestion des placements. Il peut y avoir des erreurs dans les données acquises auprès de fournisseurs tiers, dans l'élaboration de portefeuilles modèles et dans le codage relié aux indices et au processus d'élaboration de portefeuilles. Bien que Research Affiliates prenne des mesures pour identifier les erreurs de données et de processus afin de minimiser l'impact potentiel de telles erreurs sur le rendement de l'indice et du portefeuille, nous ne pouvons garantir que de telles erreurs ne se produiront pas.

« Fundamental Index® » et/ou « Research Affiliates Fundamental Index® » et/ou « RAFI® » et/ou toutes autres marques de commerce, dénominations commerciales de RA et tous concepts brevetés ou dont la demande de brevet est en instance sont la propriété exclusive de Research Affiliates LLC.

S&P®, S&P 500® et S&P 500 Low Volatility Index® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée.

LSTA® est une marque de commerce déposée de Loan Syndications and Trading Association que S&P Dow Jones Indices LLC et Invesco Canada Ltée utilisent aux termes d'une licence.

TSX est une marque de commerce de TSX Inc. (« TSX »), utilisée par S&P Dow Jones Indices LLC et Invesco Canada Ltée aux termes d'une licence.

Les indices S&P/TSX Composite Low Volatility, S&P 500 Low Volatility et S&P/LSTA U.S. Leverage Loan 100 (les « Indices ») sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC, utilisés par Invesco Canada Ltée aux termes d'une licence. Les FNB indiciels d'Invesco d'Invesco Canada Ltée ne sont ni commandités, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées, LSTA ou TSX, et aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit.

L'indice S&P 500® ESG et l'indice composé S&P/TSX ESG sont un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») qu'Invesco Canada Ltée utilise aux termes d'une licence. S&P® et S&P 500® sont des marques de commerce enregistrées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque de commerce enregistrée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à SPDJI et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée. Les FNB indiciels d'Invesco d'Invesco Canada Ltée ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées, LSTA ou TSX et aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit.

S&P®, Standard & Poor's®, S&P 500 Index et S&P 500 Momentum® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée par S&P Dow Jones Indices LLC. L'indice S&P Momentum est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et est utilisé sous licence par Invesco Canada Ltd. Ce FNB Invesco n'est ni commandité, ni avalisé, ni vendu, ni promu par S&P Dow Jones Indices LLC. S&P Dow Jones Indices LLC ne fait aucune déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit.

L'indice S&P 500 Momentum® (l'« indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, division de S&P Global, ou de ses sociétés affiliées (SPDJI), qu'Invesco Canada Ltée utilise aux termes d'une licence. Standard & Poor's®, S&P® et S&P 500® sont des marques de commerce enregistrées de Standard & Poor's Financial Services LLC, division de S&P Global (S&P). Dow Jones® est une marque de commerce enregistrée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones) que SPDJI utilise aux termes d'une licence. Ce FNB Invesco n'est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P ou les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption de l'indice.

NASDAQ®, l'indice NASDAQ-100® Equal Weighted, l'indice NASDAQ-100® et l'indice NASDAQ Next Generation 100® sont des marques déposées de NASDAQ, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisées aux termes d'une licence accordée à Invesco Canada Ltée.

Nasdaq®, OMX® et Nasdaq OMX® constituent des marques de commerce de Nasdaq OMX Group, Inc. (« Nasdaq OMX ») et LadderRite® est une marque de commerce déposée de LadderRite Portfolios LLC (« LadderRite »). Nasdaq®, OMX®, Nasdaq OMX® et LadderRite® sont collectivement les « marques ». Les marques sont utilisées aux termes d'une licence accordée à Invesco Capital Management LLC et à Invesco Canada Ltée. Nasdaq OMX ou LadderRite ne se sont pas prononcées sur le(s) produit(s) quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le(s) produit(s) ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par Nasdaq OMX ou LadderRite. NASDAQ OMX ET LADDERRITE NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET LEUR RESPONSABILITÉ NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE QUANT AUX PRODUITS.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2021

Les médias sont invités à communiquer avec: Stephanie Diiorio, 212.278.9037

Stephanie.Diiorio@invesco.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/Invesco_Logo.jpg

SOURCE Invesco Ltd.

Communiqué envoyé le 21 décembre 2021 à 16:35 et diffusé par :