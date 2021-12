Avis aux médias - Annonce de la ministre Bibeau au sujet d'une aide supplémentaire pour la sécurité alimentaire à l'échelle du Canada





OTTAWA, ON, le 21 déc. 2021 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se joindra de manière virtuelle à des représentants de banques alimentaires et d'organisations alimentaires locales de tout le pays pour annoncer un financement supplémentaire à l'appui de la sécurité alimentaire à l'échelle du Canada.

Date

Le 22 décembre 2021

Heure

11 h 30 (HAE)

Lieu

Rencontre virtuelle

