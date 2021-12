L'EMA approuve NUVAXOVID®, vaccin contre la COVID-19 de Novavax





Le nom de marque NUVAXOVID® a été développé par Brand Institute, le leader mondial du développement de noms pour les produits pharmaceutiques et les soins

MIAMI, 21 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Brand Institute est fière d'annoncer son partenariat réussi avec Novavax dans la dénomination de leur vaccin contre la COVID-19 approuvée par l'EMA : NUVAXOVID®. Cette approbation marque le cinquième vaccin contre la COVID-19 dont l'utilisation est autorisée dans l'Union européenne.

« Toute l'équipe du Brand Institute et du Drug Safety Institute félicite Novavax pour l'approbation par l'EMA de NUVAXOVID® », a déclaré James L. Dettore, PDG du Brand Institute. « Pour protéger le public contre la COVID-19, il faut disposer d'un grand nombre de vaccins sûrs et efficaces. Nous sommes impatients de voir ce vaccin arriver sur le marché. »

Distinct sur le plan conceptuel des autres noms de marque de vaccins approuvés contre la COVID-19, NUVAXOVID® rend hommage à son concepteur, Novavax, avec un suffixe qui évoque son utilisation en tant que vaccin contre la COVID-19.

L'EMA est la première agence de santé à approuver NUVAXOVID®. L'approbation du produit et de sa marque par d'autres organismes internationaux de réglementation suivra leurs directives, politiques et procédures respectives.

À propos du Brand Institute et de notre filiale en propriété exclusive, le Drug Safety Institute

Avec un portefeuille de plus de 3 500 noms de soins de santé commercialisés pour près de 1 000 clients, le Brand Institute est le leader mondial du développement de noms dans le domaine pharmaceutique et de la santé. Chaque année, la société collabore en partenariat à plus de 75 % des approbations de noms non exclusifs et de marques pharmaceutiques dans le monde. Le Drug Safety Institute est composé d'anciens responsables de la réglementation nommés par des organismes de santé gouvernementaux mondiaux, notamment la FDA, l'EMA, Santé Canada, l'American Medical Association (AMA) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ces experts en réglementation ont cosigné les lignes directrices sur l'examen des noms avec leurs organismes respectifs, et bon nombre d'entre eux ont la charge d'approuver (ou de rejeter) les demandes de marque. Intervenant désormais pour une entreprise privée, ces professionnels offrent aux clients du Brand Institute des conseils de pointe sur la sécurité liée aux noms des médicaments (c.-à-d. la prévention des erreurs médicamenteuses), l'emballage et l'étiquetage.

