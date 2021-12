Le gouvernement du Canada investit dans la diversification, la croissance et les exportations du canola





OTTAWA, ON, le 21 déc. 2021 /CNW/ - L'industrie canadienne du canola des marchés internationaux, environ 90 % du canola cultivé au Canada étant exporté. Le gouvernement du Canada déploie des efforts pour que les producteurs de canola puissent bénéficier d'un accès stable et diversifié aux marchés pour nos produits de canola de haute qualité.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de plus de 1,8 million de dollars au Conseil canadien du canola (CCC) dans le cadre du Programme Agri-marketing, afin de stimuler les exportations et de faire en sorte que le secteur puisse profiter pleinement des possibilités d'accès aux marchés du monde entier.

Le CCC utilisera ce financement pour continuer à renforcer la promotion des avantages des produits du canola en Asie et en Amérique du Nord. On s'attend à ce que le projet permette une plus grande portée éducative sur les avantages des produits du canola et la capacité d'atteindre de nouveaux marchés potentiels en Asie.

L'investissement d'aujourd'hui aidera l'industrie du canola à atteindre l'objectif du CCC, qui est de produire 26 millions de tonnes de canola d'ici 2025. Cela correspond à l'objectif du gouvernement du Canada d'augmenter les exportations agroalimentaires pour atteindre 75 milliards de dollars d'ici 2025, et s'inscrit dans la stratégie de diversification commerciale du Canada, dotée d'un budget de 1,1 milliard de dollars, qui vise à aider les entreprises canadiennes à accéder à de nouveaux marchés.

Cet investissement s'appuie sur deux annonces précédentes du programme Agri-marketing concernant le canola totalisant près de 13 millions de dollars, avec un accent continu sur la promotion des avantages pour la santé du canola et les effets positifs de l'utilisation de l'huile, du tourteau et des graines de canola. Le CCC vise également à tirer parti de l'appétit croissant pour des huiles et des protéines plus saines dans les marchés nouveaux et existants.

« Le Canada est le principal exportateur mondial de canola, et cet investissement permettra aux producteurs et aux productrices agricoles d'être bien positionnés pour obtenir du succès dans l'avenir. Le gouvernement du Canada est déterminé à maintenir ce leadership et investira dans des projets qui appuient la croissance du secteur du canola. Cet investissement fournira au Conseil canadien du canola le soutien et les outils dont il a besoin pour demeurer un chef de file mondial dans le domaine du canola. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cet investissement conjoint du gouvernement fédéral et de l'industrie est une excellente nouvelle pour l'ensemble de la chaîne de valeur du canola. Lorsque l'on sait que plus de 90 % du canola canadien est exporté et que le commerce international se complexifie, ce soutien pour l'accès aux marchés et le développement est critique afin de bâtir la valeur du canola et la croissance potentielle pour l'avenir. »

- Jim Everson, président du Conseil canadien du canola

Le canola est cultivé par 43 000 producteurs agricoles canadiens et est l'une des cultures les plus répandues au Canada, générant environ un quart de l'ensemble des recettes des cultures. Le canola est cultivé principalement dans les provinces de l'Ouest, c'est-à-dire en Alberta , en Saskatchewan et au Manitoba .

, en et au . Le programme Agri-marketing vise à accroître et à diversifier les exportations à l'étranger, et à saisir des débouchés sur le marché national grâce à des activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui distinguent les produits et les producteurs canadiens et misent sur la réputation du Canada comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé.

La mission du Conseil canadien du canola consiste à promouvoir la croissance et la rentabilité de l'industrie du canola fondée sur l'innovation, la durabilité, la résilience et la création de valeur supérieure pour un monde plus sain.

