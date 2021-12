Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2020 - Félicitations à tous les lauréats !





QUÉBEC, le 21 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux tient à féliciter les lauréats des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2020.

Cette 37e édition des Prix d'excellence, qui devait avoir lieu au printemps 2020, avait été suspendue en raison de la pandémie de COVID-19. Les Prix d'excellence mettent en lumière l'engagement et la collaboration exceptionnels des acteurs du réseau et du milieu communautaire. Ils visent à souligner les initiatives mises en place sur le terrain au profit des patients, dans un souci constant de performance et d'amélioration continue.

Ainsi, partout au Québec, des dizaines d'équipes ont été récompensées pour leurs initiatives réalisées sur le terrain au profit des usagers et de la collectivité. En plus de la remise des Prix d'excellence, des mentions d'honneur et des coups de coeur des ministres dans les grandes catégories réservées aux établissements et aux organismes communautaires, c'est également l'occasion de souligner les brillantes carrières de deux personnes qui se sont consacrées au développement et à l'amélioration des services offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Notons que la 38e édition de l'événement, en 2022, sera entièrement consacrée à la reconnaissance des réalisations effectuées pendant la pandémie de COVID-19. Elle mettra en lumière les équipes qui ont effectué des réalisations exceptionnelles, que ce soit par le maintien de soins et de services ou par l'apport de solutions novatrices permettant de faire face aux contraintes liées à la pandémie.

Faits saillants :

Voici les lauréats des Prix d'excellence 2020 :

CATÉGORIES RÉSERVÉES AUX ÉTABLISSEMENTS

Personnalisation des soins et des services

Prix d'excellence : CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Réalisation : L'ergothérapie pour l'autonomisation dans les troubles neurocognitifs

: CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Réalisation : L'ergothérapie pour l'autonomisation dans les troubles neurocognitifs Mention d'honneur : Résidence Berthiaume-Du-Tremblay

Réalisation : Approche et comité partenaire en CHSLD

Accessibilité aux soins et aux services

Prix d'excellence : Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Réalisation : Centre d'optimisation des flux réseau (COFR)

: Centre hospitalier de l'Université de Montréal Réalisation : Centre d'optimisation des flux réseau (COFR) Mention d'honneur : CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Réalisation : RAMQ itinérance

Intégration des services

Prix d'excellence : CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Réalisation : Trajectoire de services IPAED (Intervention précoce et activités d'évaluation dynamique)

: CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Réalisation : Trajectoire de services IPAED (Intervention précoce et activités d'évaluation dynamique) Mention d'honneur : CIUSSS de la Capitale-Nationale

Réalisation : Projet d'évaluation de la personnalisation des soins (PEPS)

Sécurité des soins et des services (prix Isabel-et-Michèle-Beauchemin-Perreault)

Prix d'excellence : CISSS de la Montérégie-Est

Réalisation : La gestion de la qualité au quotidien

: CISSS de la Montérégie-Est Réalisation : La gestion de la qualité au quotidien Mention d'honneur : CISSS de Chaudière-Appalaches

Réalisation : Délirium : interventions non pharmacologiques

Valorisation et mobilisation des ressources humaines

Prix d'excellence : Aucune candidature n'a été sélectionnée.

: Aucune candidature n'a été sélectionnée. Mention d'honneur : CISSS de la Côte-Nord

Réalisation : Congrès sur la médecine d'urgence en Haute-Côte-Nord

Développement durable

Prix d'excellence : Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel

Réalisation : Comité santé environnementale et développement durable

: Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel Réalisation : Comité santé environnementale et développement durable Mention d'honneur : Aucune candidature n'a été sélectionnée.

CATÉGORIES RÉSERVÉES AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être

Prix d'excellence : L'arc-en-ciel du coeur du Kamouraska

Réalisation : Prévenons les maladies cardiaques au Kamouraska

: L'arc-en-ciel du coeur du Réalisation : Prévenons les maladies cardiaques au Mention d'honneur : Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin

Réalisation : Les Repas prêt-pas-prêt

Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables

Prix d'excellence : L'Anonyme

Réalisation : Éducation à la sexualité pour les personnes présentant une déficience intellectuelle

Mention d'honneur : La Mosaïque, centre d'action bénévole et communautaire

Réalisation : Soutien psychosocial en situation de précarité

Impact sur la communauté

Prix d'excellence : Nourri-Source Montréal

Réalisation : Route du lait

: Nourri-Source Montréal Réalisation : Route du lait Mention d'honneur : Maison des jeunes de Saint-Bruno

Réalisation : Je m'implique pour réussir : Aide aux devoirs

CATÉGORIES OUVERTES AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ET AUX ÉTABLISSEMENTS

Partenariat

Prix d'excellence : CISSS du Bas-Saint-Laurent et ses partenaires

Réalisation : Un chez soi près de chez vous : un modèle novateur d'hébergement pour les usagers DI-TSA-DP

: CISSS du Bas-Saint-Laurent et ses partenaires Réalisation : Un chez soi près de chez vous : un modèle novateur d'hébergement pour les usagers DI-TSA-DP Mention d'honneur : CHUM, Dans la rue et leurs partenaires

Réalisation : RIPAJ : Réseau d'intervention de proximité auprès des jeunes

Services consacrés aux personnes proches aidantes

Prix d'excellence : CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Réalisation : Au-delà du TSA : Compétences parentales à ma portée

: CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Réalisation : Au-delà du TSA : Compétences parentales à ma portée Mention d'honneur : CISSS de la Montérégie-Ouest

Réalisation : Répit proches aidants en soins palliatifs à domicile

COUPS DE COEUR DES MINISTRES

Établissement : CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Réalisation : Développement des apprentissages à la vie adulte (DAVA)

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Réalisation : Développement des apprentissages à la vie adulte (DAVA) Organisme communautaire : Centre régional de rétablissement Isuarsivik

Réalisation : Guérir par la culture



RECONNAISSANCE DE CARRIÈRE (PRIX PERSILLIER-LACHAPELLE)

Établissement : D r Denis-Claude Roy , chercheur et clinicien associé au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

D , chercheur et clinicien associé au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal Organisme communautaire : Madame Céline Lefebvre , cofondatrice de Liberté de choisir en prévention des dépendances

Lien connexe :

Pour en savoir plus à propos des lauréats et de leurs réalisations, consultez les fiches descriptives et les capsules vidéo des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 21 décembre 2021 à 13:22 et diffusé par :