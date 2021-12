IQM poursuit son expansion en Europe ; la nouvelle filiale française ciblera les clients de co-conception d'IQM des secteurs de l'aéronautique, du spacial et de la cybersécurité.





IQM France collaborera étroitement avec les clients des segments verticaux de l'aéronautique, du spacial et de la cybersécurité en se servant de son approche de co-conception. IQM est membre du programme Atos Scaler, par conséquent, la filiale axera davantage ses actions sur l'intégration HPC et proposera des accélérateurs quantiques aux centres de superordinateurs du monde entier.

Grâce à cette nouvelle filiale, IQM rejoint l'écosystème français de l'informatique quantique qui se compose d'universités et d'organismes de recherche de renommée mondiale ainsi que d'un ensemble de startups en forte croissance et qui fournit une excellente infrastructure industrielle. La combinaison de l'expertise et la portée d'IQM avec cet écosystème dynamique, engendrera d'importantes opportunités de partenariats et de collaboration en Europe et à travers le monde.

Dans un premier temps, IQM France vise à tirer profit du vivier étendu d'étudiants en technologies quantiques, des post-doctorants et des professionnels expérimentés. En 2022, l'objectif est de débuter avec une équipe de base composée de développeurs commerciaux, de chefs de produits, de scientifiques du domaine des technologies quantiques et d'ingénieurs. Le but est de créer un centre d'excellence sur des marchés verticaux spécifiques et de développer l'activité de manière systématique au cours des années suivantes.

Le bureau d'IQM France sera situé au sein de l'incontournable espace de travail Spaces Les Halles, 40 rue du Louvre à Paris. Le Dr Björn Pötter endossera le rôle de directeur national pour la France en sus de son rôle de directeur mondial des produits chez IQM. Ce dernier, qui a récemment rejoint IQM, est titulaire d'un doctorat en physique et bénéficie d'une solide expérience en matière de technologies numériques dans les secteurs de l'aérospatiale et de la cybersécurité. Le Dr Pötter a occupé plusieurs postes de directeur international axés sur la technologie et l'innovation, chez Airbus entre autres.

« Je suis ravi de voir IQM entamer ses activités françaises en région parisienne, où je travaille depuis plusieurs années. L'équipe de Paris créera un lien entre les différentes équipes IQM en Europe et l'écosystème français de l'informatique quantique de grande qualité. Grâce à cette équipe, des opérations locales visant des projets IQM collaboratifs dans des zones industrielles stratégiques se développeront », déclare le Dr Pötter.

Le Dr Jan Goetz, PDG et cofondateur d'IQM déclare à propos de cette annonce : « La France joue un rôle essentiel dans la recherche sur les technologies quantiques et figure sur notre feuille de route depuis un certain temps. Je suis extrêmement heureux d'annoncer aujourd'hui le démarrage des activités de notre entité française, surtout à l'heure où le Plan Quantique français prend de l'ampleur. Cette filiale française, avec nos équipes de co-conception à Bilbao et à Munich et les équipes de conception de matériel et de logiciels quantiques à Espoo, en Finlande, renforcera le leadership quantique européen. »

« La région parisienne est fière d'accueillir un acteur européen majeur de l'informatique quantique au coeur de l'écosystème quantique français. Nous soutenons les activités et la croissance locales d'IQM afin que l'entreprise puisse tirer profit de la recherche et des talents exceptionnels disponibles. Nous sommes également convaincus de la prospérité d'IQM dans la première région aérospatiale française », déclare Alexandra Dublanche, présidente de Choose Paris Region et vice-présidente chargée de la Relance, de l'Attractivité, du Développement économique et de l'Innovation de la Région Ile-de-France.

« Nous sommes très reconnaissants envers Choose Paris Region et Business France pour leur soutien actif, efficace et opportun, qui nous a permis d'implanter IQM France en très peu de temps », ajoute le Dr Pötter.

En mars 2021, le Dr Goetz a présenté des sujets centrés sur les deeptech et le développement de leaders technologiques internationaux lors de l'événement Scale-Up Europe, en présence du président Emmanuel Macron. Cette présentation s'intégrait dans le cadre de l'initiative Scale-up Europe promue par Sifted.

À propos d'IQM Quantum Computers :

IQM est un chef de file paneuropéen des ordinateurs quantiques.

IQM fournit des capacités d'informatique quantique sur site pour des laboratoires de recherche et des centres de données à supercalculateurs, et offre un accès complet à son infrastructure matérielle. IQM offre à ses clients industriels un avantage quantique grâce à son approche unique de co-conception spécifique à l'application.

IQM construit le premier ordinateur quantique à 54 qubits de Finlande avec le VTT, et un consortium dirigé par IQM (Q-Exa) construit un ordinateur quantique en Allemagne qui sera intégré au superordinateur HPC afin de créer un accélérateur pour la recherche scientifique de demain. IQM possède des bureaux à Bilbao, Munich et Espoo et emploie plus de 130 personnes. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.meetiqm.com

Liens vers les communiqués de presse cités :

IQM inaugure une usine dédiée à la fabrication de processeurs quantiques exclusive en Finlande.

IQM a atteint le premier objectif du projet de co-innovation finlandais en collaboration avec le VTT dans le domaine de l'informatique quantique ; l'ordinateur quantique à 5 qubits est désormais opérationnel.

Dans le cadre du consortium Q-Exa, IQM élabore un ordinateur quantique en Allemagne qui sera pour la première fois intégré à un supercalculateur HPC.

Siège social :

IQM Finland Oy, Keilaranta 19, 02150 Espoo, Finlande

Choose Paris Region est l'agence de promotion et d'attractivité internationale de la Région Île-de-France. L'agence travaille en partenariat avec tous les acteurs clés de la région pour construire une offre territoriale attractive et cohérente, assurer la promotion de la région, et offrir aux entreprises internationales et aux professionnels un service d'accompagnement sur mesure dans leur développement.

https://www.chooseparisregion.org/

Siège social :

Choose Paris Region, 18 rue de Londres, 75009 Paris

contact@chooseparisregion.org - +33 800 019 011

