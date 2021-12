FRISSONS TV Présente son spécial: À LA RESCOUSSE DE NAËL





MONTRÉAL, le 21 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Frissons TV présente son spécial de Noël (prononcé Naël) signé Simon Predj, pour une seconde année. Animateur de l'émission « L'aftershow de Predj » depuis 2020 dans lequel il nous analyse avec humour les échecs cinématographiques, Simon Predj est auteur et podcaster. Il est derrière le célèbre podcast de true crime « Ars Moriendi » et le défunt podcast «Les Oubliettes » sur le cinéma de genre oublié. Il a publié son premier livre « La mort en héritage » aux Éditions de l'Homme l'an dernier, et s'apprête à en publier un second au printemps.

Frissons TV dévoile son spécial de Naël...

Dans « À la rescousse de Naël », Simon apprend par la fée des étoiles de la place Versailles ayant débarqué dans son miroir, que la magie de Naël a été kidnappé et que le temps des fêtes est menacé. Seul Simon, l'élu de Naël, a le pouvoir de la sauver des griffes des méchants qui se terre au château. Mais il aura besoin d'aide dans sa mission de sauvetage de Naël à travers les contrées sauvages du monde imaginaire...



Réinventer la manière et repousser les limites du spécial de Naël de télé-communautaire, voilà le défi que Simon a relevé pour ce deuxième spécial. Pourquoi faire simple lorsqu'on peut voler, lancer des lasers et combattre des monstres? « À la rescousse de Naël » est une comédie d'aventure tout en chansons avec des touches d'horreur et une couche grasse d'absurde et d'humour noir.

En plus de Simon Predj, le spécial met en vedette l'humoriste Maude Landry, qui vient de lancer son premier one-woman show « L'involution »; Charles Beauchesne, à la tête du podcast à succès « Les pires moments de l'histoire » et en tournée avec sa conférence humoristique sur Jack L'Éventreur; l'humoriste Jérémie Larouche, animateur de l'émission jeunesse « Pas plus bête que nous » et « Cultive ton comique »; Guillaume Boldock, animateur de la soirée d'humour « Boldock et ses amis », Jordan St-Louis, propriétaire de la maison hantée « L'Hôtel 54 » et aussi responsable de la confection des décors; et plusieurs autres.

La réalisation est assurée par Rémi Fréchette, responsable de la web série « Les Jaunes » et le long métrage « Montréal Dead End », en plus d'être directeur des fantastiques week-ends du cinéma Québecois au festival Fantasia.

À LA RESCOUSSE DE NAËL promet d'être le spécial le plus drôle, le plus surprenant et le plus étrange qu'il vous a été donné de voir. Ce sera le plus beau des Naël (malgré tout)!

Diffusions :

Grande première : Mercredi 22 décembre 21h

Rediffusions : Vendredi 24 décembre 19h

Samedi 25 décembre 6h, midi

Dimanche 26 décembre 02h40 et 15h

À la rescousse de Naël sera également disponible en vidéo sur demande à compter du 24 décembre 6h sur le site web de la chaine au frissonstv.com - onglet video sur demande.

Rappelons que FRISSONS TV est une chaîne spécialisée au contenu entièrement dédié au cinéma de genre où se retrouvent vampires, loups-garous, zombies, invasions d'extra-terrestres, monstres, tueurs en série, animaux déchaînés, démons, possessions et maisons hantées pour le grand bonheur des amateurs.

Une programmation éclectique dès le 3 janvier 2022

Frissons TV propose des rendez-vous hebdomadaires ;

Soirée Video club - Hommage aux films des années 80's dans les belles années des vidéoclubs tous les mardis à 21h.

Électron libre - Diffusion de documentaires à thématique d'horreur et contenu original tous les mercredis à 21h.

Les trésors de la voûte - Diffusion des trésors du cinéma d'horreur et d'épouvante les jeudis à 21h.

La chaine est offerte auprès des abonnés de Bell, Videotron, Shaw, Cogeco et plusieurs distributeurs indépendants au Québec. FRISSONS TV peut être incluse dans votre forfait actuel sans frais additionnels. La chaine est également offerte à la carte. Pour plus de détails, visitez le site web de la chaine au www.frissonstv.com/sabonner

SOURCE Frissons TV

Communiqué envoyé le 21 décembre 2021 à 12:53 et diffusé par :