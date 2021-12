Découvrez l'idyllique et pittoresque comté de Deqing





HUZHOU, Chine, 21 décembre 2021 /CNW/ - Une vidéo de trois minutes mettant en vedette le comté de Deqing, dans la ville de Huzhou, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, a récemment remporté un vif succès sur les médias sociaux, attirant l'attention des internautes au pays et à l'étranger.

Publiée récemment sur les comptes @Hi Deqing sur Facebook et Twitter, la vidéo intitulée « Meet Idyllic and Picturesque Deqing » montre des images des panoramas et des paysages saisissants du comté de Deqing qui représentent la façon dont les gens de la région voient leur ville natale, ce qui leur donne un fort sentiment d'appartenance et de fierté.

Sur Facebook seulement, la vidéo a généré près de 3,8 millions de vues et plus de 67 000 interactions. Les abonnés ont fourni des commentaires élogieux et ont même partagé la vidéo. David Smith a écrit : « Je recommencerai bientôt à aller voir de tels endroits » Subramani Chetty a dit : « Je vous conseille d'aller en Chine et d'y rester »

Le comté de Deqing est célèbre pour ses richesses naturelles et culturelles telles que les montagnes, les zones humides et les villes anciennes. Au fil des ans, l'économie locale s'est développée à un rythme étonnant.

Dans un effort pour explorer de nouvelles plateformes reliant le comté de Deqing au monde extérieur, le comté a lancé ses comptes officiels sur Facebook et sur Twitter le 19 août dernier pour montrer sa grande vitalité, son charme et son grand potentiel de développement.

Après une planification et une conception minutieuses, les comptes ont établi plusieurs thèmes pour catégoriser les ressources naturelles et culturelles de Deqing. En plus de publier quotidiennement des photos et des vidéos sur les paysages, la nourriture, les festivals, les célébrations et la prospérité collective, les deux comptes suivent également de près les événements en cours et organisent des activités créatives pour favoriser les interactions et le partage.

Lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP 15), qui a eu lieu du 11 au 15 octobre au Yunnan, en Chine, une vidéo sur la façon dont le comté de Deqing a protégé les ibis nippons, un oiseau rare et en voie de disparition et un animal national protégé de première classe, a été publiée sur les comptes. Ces dernières années, le comté s'est concentré sur la reproduction en captivité de l'oiseau et sa réintroduction dans la nature.

Des photos des Léonides, une pluie de météores, prises depuis le mont Mogan dans le comté de Deqing ont été publiées sur les comptes en novembre, ce qui combine les ressources touristiques du comté et ses bons voeux.

Les médias sociaux sont actuellement la principale source d'information pour le public étranger. Les deux comptes, qui comptent respectivement plus de 90 000 et 15 000 abonnés, servent actuellement et serviront toujours de pont de dialogue direct entre le comté et le public étranger.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1714304/Meet_Idyllic_and_Picturesque_Deqing.mp4

SOURCE Publicity Department of the CPC Deqing County Committee

Communiqué envoyé le 21 décembre 2021 à 12:51 et diffusé par :