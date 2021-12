Yadea fait des progrès considérables alors que l'industrie des deux-roues électriques entre dans une nouvelle phase de croissance





MUNICH, 21 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Alors que le marché des deux-roues électriques devrait connaître un développement rapide au cours de la prochaine décennie, Yadea, la première marque de deux-roues électriques au monde, est bien positionnée pour aider à faire passer l'industrie au niveau supérieur.

Selon une étude de marché réalisée par Quince Market Insights, la taille du marché mondial des scooters et motos électriques devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de 32,5 % d'ici à 2030. Cette hausse de la demande est motivée par la préférence croissante des consommateurs pour la mobilité électrique alors que le monde connaît une recrudescence des émissions de carbone nocives, ainsi que par les nouvelles politiques et réglementations qui favorisent les solutions de voyage plus écologiques.

« Yadea est prête pour la prochaine étape de croissance de la mobilité électrique et a réaffirmé son engagement envers sa vision à long terme. Elle a promis de rester à l'écoute des tendances de l'industrie afin d'améliorer ses produits, de renforcer la R&D scientifique et d'étendre son empreinte mondiale », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

Les véhicules électriques à deux roues génèrent moins d'émissions de CO2, de pollution sonore et d'empreinte carbone que leurs homologues à carburant. Yadea a pu constater ces avantages de visu : après 20 ans et 50 millions de scooters vendus, l'entreprise a économisé 9,07 millions de tonnes de pétrole et éliminé 31,6 millions de tonnes d'émissions de CO2 - l'équivalent de la plantation de 1,58 milliard d'arbres.

Les technologies de batterie innovantes et l'amélioration des performances et des spécifications de conception sont trois autres facteurs qui propulsent le marché des scooters et motos électriques vers l'avant. Sur ce plan, Yadea a déjà fait des progrès pour optimiser ses systèmes de batterie, améliorer son design et fournir des services de recharge accessibles aux utilisateurs.

Tous les véhicules de Yadea sont équipés d'un système intelligent de gestion de la batterie (BMS), qui offre une protection contre les surintensités, les surcharges, les décharges excessives, les courts-circuits, les surchauffes et bien plus encore. Parallèlement, la technologie de charge rapide exclusive de Yadea permet de charger les batteries jusqu'à 80 % en 20 minutes grâce à des technologies de qualité automobile, telles que l'isolation de la haute et de la basse tension, ainsi que la surveillance et la protection contre les fuites d'isolation.

Toujours pionnière, Yadea a également lancé en 2021 de nouvelles solutions de recharge révolutionnaires pour les motards, comme son dispositif de recharge sans fil. Utilisant la technologie de résonance magnétique à basse fréquence, le dispositif recharge les véhicules électriques de manière sûre et intelligente sans avoir besoin de câbles. En outre, Yadea s'est associé à Gogoro pour lancer un service pratique d'échange de batteries adoptant la technologie du « réseau Gogoro » qui permet aux conducteurs d'échanger leurs batteries en quelques secondes et d'aller plus loin à chaque trajet.

Au-delà des technologies de batterie, Yadea fournit aux utilisateurs mondiaux une gamme complète de solutions vertes de déplacement à courte distance primées, notamment le G5, qui a remporté l'International Design Excellence Award 2019, et le C1S conçu par KISKA, qui a reçu le Red Dot Design Award 2020. Yadea s'est également associée à des studios de design de renommée mondiale, tels que Giovannoni Design, AMV Design et Boxer.

Avec son attitude autonome et son approche avant-gardiste, Yadea est prête à faire avancer le secteur de la mobilité électrique dans sa prochaine phase de croissance. Au cours de la prochaine décennie, Yadea continuera à s'efforcer de rendre les déplacements plus pratiques dans l'ère verte.

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

