Conseil fiscal - Comment vérifier si c'est bien l'Agence du revenu du Canada qui a communiqué avec vous





OTTAWA, ON, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Avec la saison des fêtes qui approche à grands pas, les arnaqueurs pourraient communiquer avec vous en prétendant être des employés de l'Agence du revenu du Canada. Les arnaqueurs tentent d'inciter les gens à faire des paiements. Nous faisons tout en notre pouvoir pour mettre fin à ces pratiques, entre autres en vous informant du moment et de la façon dont nous pourrions communiquer avec vous.

Comment s'assurer que la personne qui appelle est bien un employé de l'Agence et non un arnaqueur

Un employé légitime de l'Agence s'identifiera comme tel lorsqu'il communiquera avec vous. Il vous donnera son nom et un numéro de téléphone. Assurez-vous que la personne est bien un employé de l'Agence avant de fournir des renseignements par téléphone. Cela vous protégera et vous évitera de donner de l'argent ou des renseignements personnels à un arnaqueur.

Si vous avez des doutes, voici comment vérifier que la personne qui vous appelle est bel et bien un employé de l'Agence :

Dites à cette personne que vous voulez d'abord vérifier son identité. Demandez-lui et notez : son nom; son numéro de téléphone; l'emplacement de son bureau. Raccrochez. Vérifiez ensuite que l'information fournie durant l'appel est vraie. Pour ce faire, communiquez avec l'Agence. Faites cette vérification avant de donner des renseignements à un appelant.

Ensuite, vous pouvez appeler l'employé de l'Agence pour discuter du sujet de son appel.

Notez que l'Agence offre un service de rappel automatisé pour ses lignes de demandes de renseignements sur l'impôt, les prestations et les entreprises. Lorsque le temps d'attente atteint un certain seuil, vous avez la possibilité d'être rappelé, plutôt que d'attendre en ligne. Si vous choisissez d'être rappelé, nous vous donnerons un numéro de confirmation à quatre chiffres aléatoire. L'agent du centre d'appels répétera ce numéro quand il vous rappellera. Vous serez donc certain que l'appel provient bien d'un employé de l'Agence.

Quand faut-il se méfier?

Voici des signaux d'alarme qui suggèrent que l'appelant est un arnaqueur (il pourrait y en voir d'autres) :

L'appelant ne vous donne pas de preuve qu'il travaille à l'Agence. Par exemple, il ne vous donne ni son nom ni l'emplacement de son bureau.

Il veut vous inciter à agir sur-le-champ et utilise un langage agressif.

Il vous demande de payer au moyen de cartes de crédit prépayées, de cartes-cadeaux, de cryptomonnaie ou d'une autre façon inhabituelle.

Il demande des renseignements que vous ne donneriez pas dans votre déclaration de revenus ou qui ne sont pas liés à l'argent que vous devez à l'Agence, comme un numéro de carte de crédit.

Il vous recommande de demander des prestations. Vous pouvez demander des prestations directement sur les sites Web du gouvernement du Canada ou par téléphone. Ne donnez pas de renseignements à une personne qui vous appelle pour vous proposer de demander des prestations pour vous!

Pour obtenir plus de conseils et de renseignements utiles, lisez Évitez les arnaques et À bas l'arnaque.

Nous pourrions examiner votre déclaration

Nous pourrions communiquer avec vous si nous examinons votre déclaration de revenus, entre autres, vos renseignements par rapport à la TPS/TVH ou à vos feuillets T4 ou T5. Vous pourriez recevoir une lettre ou un appel vous informant que l'Agence procède à un examen de votre déclaration. Si vous êtes inscrit aux avis par courriel, nous vous enverrons un courriel vous informant que vous avez reçu une lettre dans Mon dossier. Dans la plupart des cas, notre examen est une simple vérification de routine. Il est important que vous répondiez à la lettre et envoyiez tous les renseignements demandés sans tarder. Nous pourrons ainsi étudier votre dossier rapidement et facilement.

Il est important que vous appeliez au numéro indiqué dans votre lettre si :

vous avez de la difficulté à réunir les documents demandés;

vous avez besoin de plus de temps pour répondre.

Si vous nous appelez, nous pourrons vous accorder plus de temps pour répondre si vous en avez besoin. Si vous ne répondez pas à la lettre, nous pourrions refuser une demande que vous auriez effectuée et vous pourriez avoir un solde dû.

Si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise ou êtes travailleur indépendant, nous pourrions vous appeler ou vous envoyer une lettre pour vous proposer de l'aide fiscale gratuite par l'intermédiaire de notre service d'agent de liaison. Ce sera le premier contact. Nous utiliserons le courriel seulement si vous fournissez votre adresse de courriel et votre consentement à l'Agence.

Vous voulez signaler ce qui semble être une arnaque?

Vous devez signaler une arnaque si vous soupçonnez :

que vous avez été victime de fraude;

qu'un arnaqueur vous a soutiré des renseignements personnels ou financiers.

Pour signaler une arnaque, visitez le centreantifraude.ca, suivez les directives sur notre page Évitez les arnaques ou composez le 1-888-495-8501. Si vous croyez être victime d'une fraude ou avez fourni des renseignements personnels ou financiers involontairement, informez-en toutes les organisations suivantes :

le service de police local;

votre institution financière;

les agences d'évaluation du crédit.

Vous devriez communiquer avec l'Agence si :

vous pensez que votre ID utilisateur ou le mot de passe que vous utilisez pour traiter avec l'Agence a été compromis;

vous voulez désactiver l'accès en ligne à vos renseignements dans les services d'ouverture de session de l'Agence;

vous voulez réactiver l'accès en ligne à vos informations après qu'il a été désactivé.

