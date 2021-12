GC AESTHETICS ANNONCE UNE ADOPTION RAPIDE PAR LE MARCHÉ DE SON NOUVEL IMPLANT MAMMAIRE PERLEtm





DUBLIN, 21 décembre. 2021 /PRNewswire/ -- GC Aesthetics, Ltd. (GCA), une société privée de technologie médicale fournissant des solutions esthétiques pour les marchés mondiaux des soins de santé, fait état de l'adoption rapide par le marché et de l'enthousiasme des chirurgiens pour le dernier ajout à sa gamme complète de produits, PERLETM, son implant mammaire lisse et opaque.

PERLETM est le résultat d'années de recherches menées par GCA pour répondre aux principaux besoins du marché tout en améliorant la sécurité et la qualité. Les implants lisses représentent le segment de marché qui connaît la croissance la plus rapide et GCA est bien placé avec PERLETM pour conquérir des parts de marché supplémentaires, comme en témoigne l'accueil enthousiaste réservé au nouvel implant mammaire sur le marché européen.

PERLETM offre une solution de pointe qui s'appuie sur les 40 années de sécurité des produits, d'innovation et de collaboration avec les chirurgiens du monde entier. Le produit a été lancé en Europe en 2021, et il sera proposé sur les principaux marchés d'augmentation mammaire hors d'Europe en 2022.

Bien qu'il existe quelques autres implants mammaires lisses offerts sur le marché, PERLETM se révèle être supérieur en termes de caractéristiques et de performances. Ces caractéristiques comprennent sa surface (R)evolutionary BioQtm, son gel exclusif Emunomictm Breast Tissue Dynamic Gel, sa coque GCA Ultra-link améliorée et son patch RRE avancé. PERLEtm représente le meilleur des implants mammaires lisses opaques.

Sur la base de ses caractéristiques clés, des chirurgiens très respectés dans toute l'Europe adoptent PERLETM et font rapidement de ce produit le type de surface d'implant mammaire préféré. Comme l'a déclaré Taimur Shoaib, fondateur et chirurgien plasticien principal du prestigieux établissement La Belle Forme : « Je cherche toujours à utiliser ce que je pense être les meilleurs implants disponibles sur le moment pour mes patients. Je pense que les implants mammaires PERLETM sont les meilleurs au monde. »

« L'implant mammaire GCA PERLETM possède des caractéristiques uniques qui en font une excellente option pour mes patientes. J'utilise cet implant depuis un an et mes patients et moi sommes très satisfaits des résultats. Le gel unique de 6ème génération, ultra-cohésif mais souple, et la coque biocompatible améliorée en font une excellente option », a déclaré le Dr Frédéric Germain, chirurgien plasticien français basé à Marseille et membre de l'European Board of Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery.

PERLEtm s'appuie sur la réputation mondiale de 40 ans de GC Aesthetics pour ses produits sûrs et efficaces qui répondent aux besoins des chirurgiens et des patients du monde entier. GC Aesthetics a livré plus de trois millions d'implants au cours des 10 dernières années. En 2022, GC Aesthetics lancera PERLETM en Australie, en Argentine, en Colombie et au Mexique, entre autres marchés clés de l'augmentation mammaire. GCA lancera également de nouveaux produits clés pour le marché de la reconstruction mammaire.

GCA prévoit de capitaliser agressivement sur son succès en 2021 et sur sa gamme de produits supérieure en s'étendant dans de nouvelles juridictions qui sont idéalement positionnées pour le succès en 2022.

À propos de GC Aesthetics

GC Aesthetics est une entreprise mondiale de technologie médicale établie de longue date qui développe, fabrique en interne et commercialise une gamme complète de produits esthétiques exclusifs qui permettent aux patients de se sentir en confiance et en sécurité dans leur parcours de vie.

Tout au long de ses 40 années d'existence, GCA s'est consacré à faire progresser la science de l'esthétique médicale et à fournir des implants mammaires en silicone de haute qualité, principalement pour l'augmentation mammaire et la chirurgie reconstructive des seins. GCA est fière d'avoir vendu plus de 3 millions d'implants dans 70 pays, avec des produits étayés par des données cliniques publiées sur 10 ans démontrant une sécurité et une efficacité clinique convaincantes.

La stratégie d'intégration verticale de la société permet d'obtenir des performances cliniques, opérationnelles et commerciales exceptionnelles, ce qui permet à GCA de fournir des produits différenciés et compétitifs aux médecins et aux patients. Grâce à une culture d'innovation continue et à un dévouement à l'écoute du client, GCA s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions esthétiques médicales et comme le partenaire de choix des patients qui cherchent à améliorer leur vie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1652454/GCA_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 décembre 2021 à 11:55 et diffusé par :