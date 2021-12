iA Groupe financier remet un demi-million de dollars à Banques alimentaires Canada





QUÉBEC, le 21 déc. 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier est heureux d'annoncer un don d'un demi-million de dollars à Banques alimentaires Canada.

Banques alimentaires Canada est un organisme de bienfaisance national qui se consacre à aider les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Il soutient activement un réseau d'associations provinciales, de banques alimentaires affiliées et d'organismes alimentaires qui ont pour objectif de soulager la faim dans leurs communautés.

« En cette période de pandémie et à l'approche du temps des Fêtes, nous tenions à apporter un soutien tangible aux banques alimentaires à travers le pays, souligne Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. De plus en plus de gens ont recours aux banques alimentaires dans le contexte actuel, dont des milliers d'enfants. La faim dont souffrent nos concitoyens est un problème qui nous interpelle tous et qui nous pousse à l'action. »

« Une combinaison volatile de coûts de logement élevés, de pertes d'emploi pandémiques, de coûts alimentaires croissants et d'autres facteurs a créé une « tempête parfaite », mettant tant de familles au Canada dans une position de besoin. Grâce à des partenaires comme iA Groupe financier, nous sommes en mesure de continuer à soulager la faim aujourd'hui et à prévenir la faim demain, et de progresser vers notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim », explique David Armour, chef de la direction par intérim de Banques alimentaires Canada.

L'organisme Banques alimentaires Canada soutient plus de 4 700 banques et organismes alimentaires. Ensemble, ces organismes aident les Canadiens vivant l'insécurité alimentaire qui, l'an dernier, ont sollicité ces organismes 1,3 million de fois en un seul mois, selon le rapport Bilan-Faim.

La philanthropie constitue l'une des composantes essentielles du rôle de iA Groupe financier et de ses filiales au niveau social, et ce, dans une véritable perspective de développement durable et de soutien tangible aux collectivités. Cette année, le groupe a versé près de huit millions de dollars en dons à divers organismes sociaux et communautaires ou oeuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

