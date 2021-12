Location Équipements Cooper annonce l'acquisition d'EZE Rent-It Centre et de Stayner Rental





TORONTO, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Location Équipements Cooper Ltée (« Cooper »), la principale entreprise de location d'équipement indépendante au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Eze Rent-It Centre (« EZE ») en Colombie-Britannique et de Stayner Rental (« Stayner ») en Ontario.

Fondé en 1986, EZE dispose de trois emplacements dans la vallée du Fraser : Chilliwack, Aldergrove et Abbotsford. Au cours des trois dernières décennies, EZE s'est forgé une réputation de service fiable et a su attirer une clientèle fidèle qui compte sur l'entreprise pour trouver des solutions de location d'équipement. Russ Walsh, copropriétaire d'EZE, assurera une transition en douceur au cours des mois à venir.

« Location Équipements Cooper partage les valeurs fondamentales d'EZE et de la famille Walsh. Nous sommes très heureux que Cooper puisse poursuivre ses activités là où EZE est bien implantée depuis 35 ans. L'avenir est prometteur pour notre équipe et les communautés dans lesquelles nous menons nos activités », a-t-il déclaré.

Stayner a été fondé en 1989 par Paul et Edina Van Staveren et possède une seule succursale, à Stayner, en Ontario. Entreprise familiale, Stayner a acquis la réputation de fournir un équipement de qualité, des prix justes et un service à la clientèle personnalisé dans le canton de Clearview, à Wasaga Beach, à Collingwood et dans les comtés de Simcoe, Dufferin et Grey.

« C'est une occasion en or pour notre famille, notre personnel et nos clients, dit M. Paul Van Staveren. Nous sommes convaincus que la famille Cooper saura assurer la croissance et la transition de notre entreprise, pour la faire passer à l'échelon supérieur, créant ainsi des possibilités accrues pour tous. »

« Nous sommes absolument ravis de cette expansion de nos activités en Colombie-Britannique et dans le sud de l'Ontario, a déclaré M. Doug Dougherty, PDG de Cooper. EZE Rent-It Centre et Stayner Rental ont tous deux acquis une solide réputation sur les marchés qu'ils desservent, qui reflète les valeurs défendues par Cooper, notamment un service fiable de premier ordre. Ces récentes acquisitions nous rapprochent de notre objectif d'établir un réseau national de succursales où nous pourrons offrir un service de qualité supérieure à tous les Canadiens. »

« Nous sommes impatients d'accueillir les solides équipes de professionnels de la location de chez EZE et de chez Stayner, a enfin affirmé M. Darryl Cooper, président de Cooper. En enrichissant l'équipe de Cooper, je ne doute aucunement qu'ils aideront à offrir le haut niveau de service attendu des clients de Cooper d'un bout à l'autre du pays. »

À propos de Cooper

Fondée en 1972, Cooper, une société du portefeuille de SeaFort Capital, basée à Halifax, est la première entreprise canadienne indépendante de location d'équipement de construction à service complet. Elle compte plus de 50 succursales à travers le Canada, au service des entrepreneurs de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, du Québec et des provinces de l'Atlantique. Cooper se spécialise dans la location d'équipement de construction compact, d'équipement aérien, de solutions de sécurité pour les tranchées et de pompes, tout en fournissant une vaste gamme de fournitures, ainsi qu'un service et un soutien sans égal.

