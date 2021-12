Falco annonce l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, 21 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX CROISSANCE: FPC) (« Falco » ou la « Société ») annonce que cinq (5) candidats au poste d'administrateur figurant dans la circulaire d'information de la direction de la Société ont été élus lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 20 décembre 2021. De plus, M. Claude Dufresne, un nouveau candidat proposé par la Société, a également été élu par l'exercice du pouvoir discrétionnaire découlant des procurations accordées par les actionnaires à l'équipe de direction de la Société.



M. Dufresne compte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie minière. Jusqu'à cet automne, il était président, chef de la direction et administrateur de la société Les métaux Niobay inc., un poste qu'il occupait depuis juin 2014. M. Dufresne a été directeur chez IAMGOLD et a travaillé pendant 10 ans comme métallurgiste et surintendant d'usine pour Cambior au Québec et en Guyana. Il a également été responsable de la vente et de la commercialisation du ferroniobium produit par la mine Niobec au Québec pendant plus de 10 ans. En 2007, M. Dufresne a fondé Camet Metallurgy Inc., une entreprise spécialisée dans la vente et la commercialisation de divers métaux. Il a participé à des études économiques sur un certain nombre de projets de terres rares, de niobium, de manganèse et de bauxite et a agi comme fournisseur de diverses matières premières pour l'industrie sidérurgique. M. Dufresne a obtenu un diplôme en génie minier avec une spécialité en traitement des minéraux de l'Université Laval en 1991 et il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu à l'assemblée annuelle des actionnaires le 20 décembre 2021 sont reflétés ci-dessous :

ITEM N°1

Candidat(e) Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR ABSTENTIONS Pourcentage (%)

D'ABSTENTIONS Mario Caron 102 398 991 99,44 576 753 0,56 Alexander Dann 102 581 792 99,62 393 952 0,38 Claude Dufresne 108 623 669 100,00 s.o. s.o. Paola Farnesi 102 353 978 99,40 621 766 0,60 Luc Lessard 102 537 156 99,57 438 588 0,43 Chantal Sorel 102 353 978 99,40 621 766 0,60

Nomination et Rémunération des Auditeurs

Compte tenu des procurations reçues, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé à titre d'auditeur indépendant de la Société pour l'exercice en cours à une rémunération qui sera fixée par le conseil d'administration, avec les résultats suivants :

ITEM N°2 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR

ABSTENTIONS Pourcentage (%)

D'ABSTENTIONS Nomination et

rémunération des auditeurs 108 230 091 99,73 289,113 0,27

Résolution confirmant le Règlement Spécial Numéro 2021-1

Compte tenu des procurations reçues, les actionnaires ont approuvé la résolution ordinaire confirmant le Règlement Spécial Numéro 2021-1 visant à modifier les Règlements Généraux de la Société accordant une plus grande souplesse à la Société pour la tenue des assemblées des actionnaires à l'aide de moyens de communication téléphonique, électronique ou autre. Les résultats sont les suivants :

ITEM N°3 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%)

des voix

CONTRE Résolution ordinaire

confirmant le Règlement

Spécial Numéro 2021-1. 102 818 867 99,85 156 877 0,15

Résolution sur le Régime Incitatif à Long Terme

Compte tenu des procurations reçues, les actionnaires ont approuvé la résolution ordinaire visant à approuver le régime incitatif à long terme de la Société. Les résultats sont les suivants :

ITEM N°4 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%)

des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant

à approuver le régime incitatif

à long terme de la Société 96 575 143 93,78 6 400 601 6,22

À propos de Falco

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle approximativement 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda (aujourd'hui Glencore Canada Corporation) de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. La filiale de Redevances Aurifères Osisko Ltée, Développement Osisko Corp., est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 17,3 % dans la Société.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514-261-3336

info@falcores.com

Jeffrey White, LL.B, MBA

Directeur, Relations avec les investisseurs

416 274-7762

rjwhite@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué.

