SOLPAK PACKAGING SOLUTIONS INC. ANNONCE L'ACQUISITION DE BARTROL





MONTREAL, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Après de nombreuses années en tant que partenaire, Solpak Packaging Solutions Inc. (« Solpak ») a le plaisir d'annoncer l'acquisition de la gamme de sacs de transport thermiques de Bartrol (« Gann & Bartrol Canada 2000 Inc. »), ainsi que leur portefeuille de clients.

L'entreprise canadienne Bartrol, fondée il y a plus de 50 ans, fabrique des réchauds, des chauffe-plats et des sacs de transport thermiques de repas, réputée pour leur qualité supérieure et service hors pair.

En intégrant la gamme de sacs de transport thermiques Bartrol, Solpak transforme une relation de confiance, empreinte de bienveillance et de respect, basée sur des valeurs communes qui existe depuis près de 10 ans. Animé par le même désir d'offrir des produits de matières premières de qualité supérieure conçus pour durer, Solpak croit en ce projet d'acquisition.

À l'occasion de cette annonce, David Salerno, président de Solpak a déclaré « Nous sommes ravis d'intégrer les sacs de transport thermiques de Bartrol qui va nous permettre de faire évoluer notre modèle d'affaire en devenant manufacturier, mais surtout de continuer à aider nos clients à mieux transporter leurs plats cuisinés. Bartrol a toujours partagé nos valeurs et nos exigences en termes de qualité et de durabilité. Cette acquisition est un choix évident pour nous. »

Dans le cadre de cette opération, les clients peuvent dès maintenant commander leurs sacs directement de Solpak. L'équipe de production de sacs sera conservée et la production continuera au Canada. Solpak prévoit d'ailleurs des embauches pour soutenir la croissance et les nouveaux projets. Bartrol continuera à fabriquer des réchauds et des chauffe-plats.

Michel Olivier Brazeau, directeur du développement des affaires a ajouté « C'est une nouvelle étape dans l'aventure Solpak qui commence et qui donne un nouveau sens à notre mission, celle de grandir ensemble. »

Solpak (« Solpak Packaging Solutions Inc. ») est un fournisseur canadien de solutions d'emballages et de transport thermique, qui dessert plus de 500 clients au Canada d'une côte à l'autre. Leurs clients comprennent une grande variété de fournisseurs alimentaires, tels que des cuisines commerciales, des entreprises de livraison de mets préparés, des traiteurs et des restaurants. Solpak soutient toutes les entreprises, grandes ou petites, avec leur devise « grandir ensemble ».

Bartrol (« Gann & Bartrol Canada 2000 Inc. ») fabrique des réchauds et des chauffe-plats au Canada depuis plus de 50 ans. Il dessert des dizaines d'entreprises de toutes tailles à travers l'est canadien. Connu pour la qualité de ses produits, Bartrol utilise que des matières premières soigneusement sélectionnées.

SOURCE Solpak

Communiqué envoyé le 21 décembre 2021 à 09:54 et diffusé par :