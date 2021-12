Avis aux médias - Lancement du télescope spatial James Webb





LONGUEUIL, QC, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Le 24 décembre, le télescope spatial James Webb, l'observatoire spatial le plus puissant jamais construit, devrait être lancé depuis la base de lancement européenne en Guyane. Les représentants des médias peuvent regarder le lancement en direct sur la chaine NASA TV (en anglais) dès 6 h (HE). Heure prévue du lancement : 7 h 20 (HE).

Un signal international du lancement sera retransmis par satellite à partir de 7 h (HE). Durée prévue : une heure. Prière de contacter alise.m.fisher@nasa.gov pour obtenir les détails de connexion satellitaire.

Le télescope Webb est le fruit d'une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Le Canada a fourni un instrument scientifique et un détecteur de guidage au grand observatoire.

Pour les représentants des médias qui souhaitent s'entretenir avec des représentants de l'Agence spatiale canadienne ou des chercheurs canadiens :

Experts Contact Agence spatiale canadienne Lisa Campbell , présidente de l'Agence spatiale canadienne

Sarah Gallagher , conseillère scientifique de la présidente

Erick Dupuis , directeur, Développement de l'exploration spatiale

Martin Bergeron , gestionnaire, Missions d'exploration planétaire et d'astronomie

David Saint-Jacques , astronaute

Gilles Leclerc , directeur général, Exploration spatiale

Karl Saad, gestionnaire, Portefeuille des projets/programmes Bureau des relations avec les médias 450-926-4370 asc.medias-media.csa@asc-csa.gc.ca Conseil national de recherches du Canada Chris Willott, scientifique en chef de la mission du télescope spatial James Webb au Canada Relations avec les médias Téléphone : 613-991-1431 Sans frais : 1-855-282-1637 ATS : 613-949-3042 media@nrc-cnrc.gc.ca Wesley Fraser 250-880-1428 westhefras@gmail.com Wesley Fraser, agent de recherche principal, Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique Université de Montréal René Doyon, chercheur principal, FGS/NIRISS 514-349-5779

rene.doyon@umontreal.ca Nathalie Ouellette, scientifique chargée des communications sur Webb au Canada 613-531-1762 nathalie.ouellette.2@umontreal.ca Étienne Artigau, associé de recherche principal, Institut de recherche sur les exoplanètes etienne.artigau@umontreal.ca Anthony (Tony) Moffat, professeur émérite, Département de physique 514-486-5323 moffat@astro.umontreal.ca Université McGill Lisa Dang, astrophysicienne, doctorante lisa.dang@physics.mcgill.ca Katherine Gombay, conseillère principale en communications, Relations avec les médias Tél. : 514-398-2189 Cell. : 514-717-2289 katherine.gombay@mcgill.ca Daryl Haggard, professeur de physique, cochercheur du télescope spatial James Webb 438-499-3348 daryl.haggard@mcgill.ca Université de l'Alberta Gregory R. Sivakoff, professeur agrégé, Département de physique 780-242-5782 sivakoff@ualberta.ca Erik Rosolowsky, professeur agrégé de physique 780-399-6465 rosolowsky@ualberta.ca Université Western Els Peeters, professeure Jeff Renaud, conseiller principal, Relations avec les médias 519-520-7281 jrenaud9@uwo.ca Université de la Colombie-Britannique Harvey Richer, professeur, Département de physique et d'astronomie 604-562-6428 richer@astro.ubc.ca Université de Toronto Lamiya Mowla, boursière postdoctorale Dunlap, Institut Dunlap d'astronomie et d'astrophysique 347-592-6864 lamiya.mowla@utoronto.ca Observatoire de radioastronomie de Hartebeesthoek Gordon C. MacLeod, Ph. D., chercheur universitaire +1-519-495-7751 Gord@hartrao.ac.za Université Bishop's Jason Rowe, Chaire de recherche en astrophysique des exoplanètes Olivier Bouffard, directeur des communications 819-822-9600, poste 2840 obouffar@UBishops.ca James Sikora, chercheur postdoctoral Université York Adam Muzzin, professeur agrégé, Département de physique et d'astronomie 416-565-0994 muzzin@yorku.ca

Date : 24 décembre 2021



Heure : 6 h (HE) (début de la retransmission)



Quoi : Lancement du télescope spatial James Webb



Où : Les représentants des médias peuvent regarder le lancement en direct sur la chaine NASA TV (en anglais).

Autres renseignements

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Communiqué envoyé le 21 décembre 2021 à 09:00 et diffusé par :