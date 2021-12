Le Lab événementiel du Palais des congrès s'agrandit





MONTRÉAL, le 21 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès est heureux d'ouvrir ses portes à six nouvelles entreprises innovantes, qui viendront élargir l'offre proposée aux organisateurs d'événements et de congrès. Elles se joignent ainsi aux membres déjà présents, pour atteindre un total de treize partenaires stratégiques dans le catalogue du Lab événementiel du Palais des congrès.

Qu'est-ce que le Lab événementiel du Palais ?

Lancé en 2019, notre Lab événementiel regroupe des entreprises de secteurs variés, qui offrent aux organisateurs la possibilité d'ajouter des services clefs en main et sur-mesure à leur événement. L'objectif : proposer une personnalisation de chaque événement en fonction du public-cible et de l'organisateur. Pause-santé, réseautage, cocktail inédit, expérience en intelligence artificielle, les experts du Lab événementiel déploient pour vous un éventail d'options innovantes, ajoutant ainsi une valeur ajoutée à votre événement.

Le Palais récompensé pour son engagement

Le 3 décembre 2021, le Palais des congrès s'est vu décerner un prix à l'occasion du Gala de la communauté startup dans la catégorie « Collaboration entreprise/startups », aux côtés de ses partenaires le MT Lab, le Coopérathon et Centech, ainsi que des entreprises RE-AK Technologies et Brite4. Ce prix représente une marque de reconnaissance forte de la part de toute la communauté, qui soulignait ainsi l'engagement du Palais envers la relève entrepreneuriale en innovation. Une récompense pleine de promesses pour l'avenir du Lab événementiel.

Portraits des nouveaux entrepreneurs innovants :

Ces jeunes entrepreneurs québécois - Atypic Labs, Braindate (e180), Gallea, Piccles, RE-AK Technologies et Snöball - intégreront les rangs du Palais en décembre 2021, date à partir de laquelle les promoteurs et organisateurs pourront faire appel à leurs services. Chacun de ces partenaires présente des spécialisations distinctives : promotion de l'art local, outils de réseautage en ligne, intelligence émotionnelle, ou encore création d'effet boule de neige via des médias sociaux. Ces nouveaux membres apporteront une mosaïque complète d'expertises au sein du Lab événementiel du Palais.

Atypic Labs

Entreprise de service-conseil spécialisée en événementiel, Atypic Labs accompagne ses clients dans le design d'expériences augmentées par la technologie. Atypic Labs rend les événements toujours plus interactifs en combinant les technologies de pointe au mouvement et au jeu.

Braindate (e180)

Une nouvelle façon de considérer les rencontres : au-delà du réseautage, Braindate initie des conversations significatives et le partage de connaissances. Avec des formats en personne, virtuel ou hybride, chaque événement bénéficiera de ce service facilitateur qui met en contact les convives de façon simple et efficace.

Gallea

L'art à la portée de tous : c'est le pari lancé par Gallea, avec un service clefs en main qui promet d'ajouter une touche artistique et créative à tous les événements. Gallea déploie son expertise en matière de scénographie et d'agencement artistiques, et favorise ainsi la découverte d'oeuvres d'art pour toutes et tous. Un galeriste à votre disposition au Palais !

Piccles

Piccles propose de revoir nos manières de dialoguer durant les événements. Comment ? En proposant un outil en ligne qui invite les participants à employer le dessin comme moyen d'expression et d'interaction. Simple d'utilisation, il se prête particulièrement aux activités brise-glaces et aux ateliers de renforcement d'équipe, qu'il s'agisse d'événements en personne, à distance ou en hybride.

RE-AK Technologies

Grâce à son expertise en intelligence émotionnelle, cognitive et comportementale, RE-AK mesure les émotions et l'état d'esprit des participants lors d'une activité à l'aide de la biométrie et de l'intelligence artificielle. Une nouvelle manière d'évaluer le succès d'un événement et d'ajuster le tir au besoin !

Snöball

Comme son nom l'indique, Snöball propose des outils marketing reposant sur l'effet boule de neige. Cet outil transforme les conférenciers et les exposants en promoteurs majeurs de votre événement à venir. Il invite ainsi les agents passifs d'une activité à se transformer en influenceurs de première ligne, afin de décupler les inscriptions et les abonnements d'un événement.

Lab événementiel du Palais : une signature distinctive

Le Palais des congrès de Montréal s'inscrit comme chef de file en matière de collaboration avec de jeunes compagnies innovantes, et vient ainsi répondre à sa promesse : offrir des expériences inspirantes, authentiquement montréalaises, et absolument mémorables.

La sélection de ces jeunes entrepreneurs s'est effectuée selon des critères bien établis en lien avec le plan stratégique du Palais, notamment selon...

leur caractère innovant ;

la qualité de leur service à la clientèle ;

l'importance accordée au développement durable.

Tous les projets réunis sous la bannière Lab événementiel sont des entreprises québécoises - il s'agit même d'une condition sine qua non - dans la volonté de mettre à l'honneur les expertises d'ici. Plusieurs de ces entreprises ont également participé à des programmes de soutien aux jeunes entreprises, tel que ceux prodigués par l'organisme MT Lab.

Citations

« Avec ces nouvelles jeunes entreprises qui viennent se joindre au catalogue du Lab événementiel, le Palais des congrès s'inscrit plus que jamais comme un centre du futur. Véritable plaque tournante pour l'innovation et les événements de demain, le Palais se positionne pour offrir des services toujours plus personnalisés et audacieux. » - Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès

À propos du Palais des congrès

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal est applaudi pour son excellent taux de satisfaction de la clientèle dans l'industrie des congrès internationaux. Accueillant plusieurs centaines d'événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez congresmtl.com.

