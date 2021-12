Les Producteurs de lait du Québec remettent 46?500 litres de lait pour les paniers de Noël, pour un total de 1,5 million de litres en 2021





LONGUEUIL, QC, le 21 déc. 2021 /CNW Telbec/ - À l'approche de la période des fêtes, Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) donnent 46?500 litres de lait à plus de 115 organismes à travers la province afin d'aider dans la composition des paniers de Noël. Les besoins pour l'aide alimentaire sont toujours en hausse à cette période de l'année et encore plus à cause de la pandémie. Entre 2019 et 2021, le nombre de personnes aidées a augmenté de 22 %.

Pour répondre à toutes ces demandes, les producteurs de lait soutiennent Les Banques alimentaires du Québec (BAQ) tout au long de l'année. Aux dons pour les paniers de Noël s'ajoutent aux quelque 824?000 litres de lait qui ont été remis aux BAQ par le Programme de dons de lait et de produits laitiers de l'industrie laitière québécoise.

En cours d'année, les PLQ remettent également des dons spéciaux en produits laitiers pour répondre à des besoins spécifiques dans nos collectivités. En collaboration avec certains transformateurs, ce sont près de 640?000 litres de lait qui ont été donnés au cours de l'année, ce qui porte le total de dons à 1,5 million de litres de lait en 2021.

Depuis la mise en place du programme de dons en 2003, les producteurs, transporteurs et transformateurs du secteur laitier se sont unis pour remettre plus de 12,2 millions de litres de lait, sous forme de divers produits laitiers, aux plus vulnérables de la société. Le programme de dons de lait est un véritable programme de dons planifiés sur une base continue et annuelle.

«?Les Producteurs de lait du Québec sont fiers de soutenir Les Banques alimentaires du Québec dans leur mission de nourrir les personnes en situation de vulnérabilité à travers la province, en prévoyant des dons continus en lait et en produits laitiers. Nous sommes fiers de pouvoir redonner à la société en aidant à ce que chaque famille mange à sa faim?», a déclaré le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil.

À ces efforts s'ajoute le support financier des PLQ au programme de récupération en épicerie des Banques alimentaires du Québec, pour un total de 50?000 $ sur 5 ans. Ce programme vise à réduire la précarité alimentaire et le gaspillage, en récupérant les aliments invendus en épiceries pour les acheminer aux personnes vivant de l'insécurité alimentaire.

«?La faim frappe plus de 600?000 personnes au Québec, un nombre en hausse depuis le début de la crise de la Covid-19. Ce contexte d'insécurité alimentaire pour plusieurs Québécois nous a prouvé plus que jamais l'importance de faire preuve d'entraide et de solidarité envers notre communauté. Des valeurs à la base de notre système de mise en marché collective, mais aussi des producteurs et les productrices de lait qui, malgré les longues heures de travail à la ferme, se portent souvent volontaires pour aider leur prochain?», a mentionné M. Gobeil.

DONS DE LAIT POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2021 Les Producteurs de lait du Québec ont remis 46?500 litres de lait à 115 organismes au Québec, dont : 12?000 litres de lait à Jeunesse au Soleil pour la région de Montréal. PROGRAMME DE DONS DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS Total 2021 : 824?000 litres Total depuis 2003 : 12,2 millions litres de lait TOTAL DES DONS DE LAIT EN 2021 : 1,5 million de litres

Au Québec, plus de 600?000 personnes souffrent d'insécurité alimentaire, dont le tiers sont des enfants. Le réseau des Banques alimentaires du Québec compte plus de 1?200 organismes qui répondent à 1,9 million de demandes d'aide alimentaire d'urgence par mois. Les dons en denrées ou en argent contribuent à nourrir des milliers de Québécois chaque jour. Chaque dollar en don permet de produire et de distribuer l'équivalent de 12 $ en nourriture ou trois repas à des familles dans le besoin. Pour faire un don, visitez www.banquesalimentaires.org.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4?732 fermes laitières qui livrent quelque 3,36 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,75 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 65?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1 milliard de dollars.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

