LA MAISON HARRY WINSTON OUVRE UN NOUVEAU SALON DE VENTE AU DÉTAIL À MILAN





MILAN, 21 décembre 2021 /CNW/ - La Maison Harry Winston, le légendaire « roi des diamants » et la marque internationale de luxe, annonce l'ouverture de son deuxième salon de vente au détail à Milan, en Italie. Situé sur la Via Montenapoleone, l'une des plus belles et prestigieuses destinations de magasinage au monde, le salon abrite les magnifiques collections de bijoux et de montres de Harry Winston, dont les plus beaux diamants et les gemmes les plus rares sur le marché aujourd'hui.

Le nouveau salon de 3 821 pi2 a été conçu pour refléter l'élégance et l'intimité d'un domaine privé. À l'intérieur, la palette de couleurs taupe et gris emblématiques de Winston complète à merveille les éléments caractéristiques de la marque, dont le vernis-laque personnalisé, les reflets de bronze et les meubles en bronze antique, les planchers en marbre impeccable et les lustres en cristal. L'espace intérieur comprend des galeries dédiées pour les mariées et les collections, conçues pour mettre en valeur l'étendue de l'offre exceptionnelle de Harry Winston, tout en garantissant aux clients l'expérience de magasinage hautement personnalisée qui fait la renommée de la marque. Les salles de vente privées offrent l'environnement idéal pour une expérience de magasinage discrète et vraiment luxueuse.

À PROPOS DE HARRY WINSTON

Fondée à New York en 1932, la Maison Harry Winston incarne la haute joaillerie par excellence et l'horlogerie haut de gamme. De l'acquisition des pierres les plus précieuses au monde, dont le Jonker et le diamant Hope, et plus récemment le Winston Legacy et le Winston Blue, aux parures des plus grandes célébrités, la Maison Harry Winston est synonyme de ce qui se fait de plus beau depuis plus de 80 ans.

Harry Winston, Via Montenapoleone 14, 20121, Milan (Italie)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1713586/Harry_Winston_Milan_Salon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1708757/Harry_Winston_Logo.jpg

SOURCE Harry Winston, Inc.

Communiqué envoyé le 21 décembre 2021 à 08:00 et diffusé par :