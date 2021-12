GoSecure fait l'acquisition de Covail pour renforcer ses services de sécurité gérée





GoSecure, l'un des principaux fournisseurs de services de détection et de réponse gérées (MDR), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Covail, un leader dans l'optimisation et l'automatisation intelligente de la sécurité et des risques.

Avec la fatigue liée aux alertes de cybersécurité qui affecte la vie personnelle de plus de 70% des professionnels de la sécurité, la solution ne peut pas être d'ajouter plus de personnel. Si l'on combine à cela que plus de 75% des systèmes d'entreprise présentent au moins une vulnérabilité non corrigée, il est clair que les professionnels de la cybersécurité sont confrontés à des difficultés considérables pour garder une longueur d'avance sur les attaquants.

« Les alertes de cybersécurité, la réponse aux incidents, les correctifs de vulnérabilité, les tests d'intrusion réguliers et la compréhension des risques de sécurité font partie de la routine quotidienne des professionnels de la sécurité d'aujourd'hui », a déclaré Neal Creighton, PDG de GoSecure. « Aider les organisations à adresser ces enjeux a été l'objectif de GoSecure depuis le premier jour, et l'acquisition de Covail nous permettra d'être encore plus efficaces et efficients pour assister nos clients ».

L'expertise de Covail en matière d'intelligence artificielle va renforcer la plateforme GoSecure Titan, ce qui permettra d'améliorer l'analyse des alertes et l'automatisation des corrélations. En raison de l'évolution rapide des techniques d'attaque, il est impératif d'identifier rapidement les activités suspectes, mais de ne transmettre que les mises à jour les plus critiques aux chasseurs de menaces humains pour une vérification finale. L'équipe de science des données de Covail apporte à GoSecure des années d'expérience et plus de 100 modèles d'apprentissage automatique, qui seront utilisés par la plateforme GoSecure Titan.

« L'ajout de l'IA et du ML de Covail améliore immédiatement la plateforme GoSecure Titan, permettant à nos chasseurs de menaces du centre de réponse active (ARC) de concentrer leur temps sur les alertes les plus importantes », poursuit M. Creighton. « Nous sommes déjà en tête du marché avec une détection et remédiation inférieure à 15 minutes, et les capacités de Covail vont nous permettre de faire baisser ce chiffre ».

Les évaluations de la gouvernance, des risques et de la conformité (GRC) sont également un domaine en pleine expansion pour GoSecure et Covail, car les organisations se posent la question : « Sommes-nous en sécurité ? ». La combinaison des deux équipes de test et d'évaluation, complétée par l'optimisation et l'automatisation de Covail, offrira un nouveau niveau de service GRC aux organisations.

« La plupart des évaluations sont des mandats ponctuels, laissant le client avec une liste de tâches à accomplir », a déclaré Rick Miller, Chef des opérations de GoSecure. « En combinant les équipes de test hautement expérimentées et certifiées en matière de sécurité de GoSecure et de Covail avec les technologies d'automatisation de Covail, nous pouvons briser ce moule et offrir une sensibilisation continue à la défense qui correspond aux cadres de cybersécurité populaires comme NIST-CSF ainsi qu'aux cadres d'attaque comme MITRE. De ce fait, les entreprises n'auront plus à attendre le prochain cycle d'évaluation pour savoir où elles en sont ».

Capstone Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif de Covail pour cette transaction.

À Propos de GoSecure

GoSecure est reconnue comme une entreprise leader et innovante en matière de solutions de cybersécurité. La société est la première et la seule à intégrer la détection des menaces sur les terminaux, les réseaux et les boîtes de messagerie dans un seul service de détection et de réponse gérées. La plateforme GoSecure Titantm offre une détection prédictive multi-vecteurs, une prévention et une réponse pour contrer les cybermenaces modernes. Titan MDR offre une vitesse de détection à l'atténuation de moins de 15 minutes, fournissant une réponse rapide et des services d'atténuation active qui touchent directement le réseau et les points finaux des clients. Depuis plus de 10 ans, GoSecure aide ses clients à mieux comprendre leurs failles de sécurité grâce à des solutions MDR et des services de conseils fournis par l'une des équipes les plus fiables et les plus expérimentées du secteur. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://fr.gosecure.net/.

À Propos de Covail

Covailtm est un partenaire de solutions de confiance, permettant aux organisations d'optimiser une optimisation grâce à des solutions d'opérations intelligentes qui réduisent le risque global et le coût des fonctions commerciales clés, en les équipant pour se transformer à partir d'une position de force. Depuis 2015, les experts de Covail en matière d'intelligence artificielle (IA), d'automatisation et de cybersécurité fournissent des résultats commerciaux aux principales entreprises du Fortune 500, tous secteurs confondus. Des opérations intelligentes, fiables et accélérées.

Communiqué envoyé le 21 décembre 2021 à 06:50 et diffusé par :