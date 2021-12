La semaine d'après Noël chez Bureau en Gros : Les meilleures aubaines de l'année





Magasinez tôt en ligne à 0 h (HNE) le 25 décembre

RICHMOND HILL, ON, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Bureau en Gros a annoncé ses offres de la semaine d'après Noël pour terminer la saison des Fêtes, notamment les meilleurs prix de la saison sur les produits de technologie essentiels, les mises à niveau des espaces de travail, les fournitures de créativité et d'apprentissage, et plus encore. Les clients peuvent magasiner tôt en ligne sur bureauengros.com dès le 25 décembre à 0 h HNE en profitant de la livraison gratuite sur toutes les commandes; les magasins ouvriront le 26 décembre à 10 h, heure locale (consultez locations.bureauengros.com pour les heures locales).

« Les Canadiens prennent souvent le temps, le lendemain de Noël, de se faire plaisir et de se procurer les cadeaux qu'ils ont peut-être désirés toute la saison », a déclaré John DeFranco, chef des affaires commerciales de Bureau en Gros. « Nous voulions leur offrir les meilleures aubaines sur des centaines d'articles auxquels nous savons qu'ils s'intéressent afin qu'ils puissent commencer la nouvelle année du bon pied. »

LES MEILLEURES AUBAINES DE LA SEMAINE D'APRÈS NOËL

En vigueur en ligne à compter du 25 décembre à 0 h (HNE) et en magasin à compter du 26 décembre à 13 h (heure locale), jusqu'à épuisement des stocks.

Ces offres, et bien d'autres encore, sont présentées dans la circulaire de la Semaine d'après Noël de Bureau en Gros, que vous trouverez au bureauengros.com sous Aubaines.

Les commandes passées sur bureauengros.com sont livrées gratuitement le lendemain.

La livraison rapide et gratuite est offerte pour toutes les commandes, chaque jour, à bureauengros.com. Puisque bureauengros.com dispose de son propre parc de véhicules pour livrer les commandes en ligne dans 85 % du pays, les clients peuvent s'attendre à ce que leurs achats arrivent dans un délai de 1 à 2 jours. L'option de collecte à l'auto sans contact est également disponible pour les commandes passées en ligne.

Politique de retour prolongée des Fêtes

Bureau en Gros a également prolongé sa politique de retour en magasin pour la saison des Fêtes. Les achats effectués entre le 1er novembre et le 24 décembre 2021 peuvent être retournés jusqu'au 16 janvier 2022 ou dans un délai de 14 à 30 jours à compter de la date d'achat (le délai le plus long étant retenu). Les retours doivent être présentés avec un reçu. Les articles retournés avec un reçu-cadeau seront admissibles pour un échange ou un crédit en magasin.

Magasinez en sécurité

Bureau en Gros a mis en place le programme Magasinez en sécuritéMC pour assurer la sécurité de ses associés et de ses clients. Les protocoles de santé et de sécurité en magasin comprennent des directives de distanciation physique, de désinfection, le port du masque, les stations sanitaires et l'application du programme Magasinez en sécuritéMC qui permet aux clients de faire la file virtuellement pendant les heures de pointe.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

