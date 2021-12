Percona célèbre sa croissance dynamique et son engagement envers les bases de données open source





Percona, un leader des logiciels et services de bases de données open source, a célébré une croissance record au troisième trimestre 2021, avec notamment une hausse de 44 % en glissement annuel, de ses revenus récurrents annuels (Annual Recurring Revenue, ARR). Avec plus de 10 millions de téléchargements de ses projets et outils open source, Percona confère activement aux développeurs et aux administrateurs de bases de données les moyens de remplir leur fonction consistant à alimenter les applications métier.

Percona rassemble distributions de bases de données, outils et contributions open source, de sorte à créer des produits de base de données, prêts pour l'entreprise. Ce modèle illustre le potentiel de l'approche open source pour faire une réelle différence dans la façon dont les développeurs créent les applications nécessaires à leurs entreprises, et dont les administrateurs de bases de données gèrent leur environnement de base de données le plus efficacement possible.

« Nous accompagnons les clients détaillants du monde entier dans le développement de leur infrastructure de paiement essentiel, et anticipons constamment leurs besoins. Percona nous apporte une assistance d'experts 24 heures sur 24, ce qui garantit la performance optimale de nos bases de données. Nous pouvons également compter sur l'approche impartiale de Percona lorsque nous envisageons de futurs déploiements », a déclaré Delia Pedersoli, directrice de l'exploitation, chez MultiPay.

Percona continue d'adopter une approche indépendante de l'open source et des bases de données, en collaborant avec un large éventail d'organisations dans tous les secteurs d'activités. Depuis sa création, les services et le savoir-faire de la Société en matière de gestion, de déploiement et d'optimisation des performances des bases de données ont été toujours été indépendants des infrastructures. Les clients peuvent ainsi générer de la valeur plus rapidement, offrir une meilleure disponibilité pour leurs applications, et obtenir une grande souplesse de déploiement, propice à la réussite de leur organisation. Percona a récemment étendu son approche, avec notamment l'annonce récente de sa nouvelle plateforme unifiée Percona, conçue pour de multiples distributions de bases de données, des outils de gestion, une base de données privée en tant que service (Database as a Service, DBaaS), avec assistance technique.

« Notre avenir en tant qu'entreprise repose sur l'intégration innovante de nos compétences et de notre expérience, à commencer par la plateforme Percona. La plateforme permettra aux développeurs et aux administrateurs de base de données d'exploiter plus facilement la valeur du travail que nous avons investi au fil des années, en rassemblant le tout en un seul et même endroit. Nous allons continuer à soutenir les clients exploitant des bases de données individuelles, qu'ils exécutent ou non nos distributions, car cela fait partie de la valeur que l'open source apporte au marché. Nous allons également étendre la façon dont nous mettons nos compétences d'experts à disposition, sur la durée », a souligné Ann Schlemmer, présidente de Percona.

« Au cours de la dernière décennie, voire davantage, l'entreprise moyenne a connu une expansion spectaculaire quant au nombre et au type de bases de données exploitées. Dans de nombreux cas, la seule chose que les bases de données avaient en commun était le fait qu'elles étaient open source », a confié pour sa part Stephen O'Grady, analyste principal chez RedMonk. « Cela représentait néanmoins un véritable défi pour les acheteurs, car négocier avec un nombre toujours croissant de fournisseurs d'infrastructures était difficile à faire évoluer et limitait l'effet de levier que les acheteurs pouvaient exercer. Ce que beaucoup recherchaient, c'était un fournisseur unique apte à leur fournir la prise en charge de plusieurs bases de données, et c'est exactement l'opportunité saisie par Percona. »

Percona a été fondée pour soutenir les entreprises souhaitant exécuter des bases de données open source pour leurs applications, et reste pleinement attachée à l'idéal des logiciels libres et open source. La Société a célébré son 15e anniversaire en 2021, et s'est développée en adoptant dès le départ le télétravail et la flexibilité. Aujourd'hui, Percona a des collaborateurs dans 42 pays.

Un aperçu de la célébration d'anniversaire de Percona est disponible à l'adresse https://www.percona.com/about-percona/15th-anniversary, et la Plateforme Percona est disponible en avant-première sur https://www.percona .com/platform-preview.

