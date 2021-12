Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 20 déc. 2021

Lundi 20/12/2021 Daily Grand Tirage régulier03, 37, 38, 40, 45 Grand numéro 04 POKER LOTTO Main gagnante: 8-H, 7-S, A-D, A-C, 2-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO7, 8, 9, 17,...

À la suite des mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement et conformément à son engagement à respecter les mesures dictées par la Santé publique, Loto-Québec suspendra temporairement plusieurs de ses activités pour une durée indéterminée. Dès...