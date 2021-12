Le fabricant de micro-onduleurs Hoymiles fait ses débuts sur le marché STAR de la Bourse de Shanghai





SHANGHAI et HANGZHOU, Chine, 21 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Hoymiles Power Electronics Inc. (« Hoymiles » ou « la Société » ; Code boursier : 688032), l'un des principaux fabricants mondiaux de micro-onduleurs fournissant des solutions MLPE (Module-Level Power Electronics), a fait officiellement ses débuts aujourd'hui sur le marché STAR de la Bourse de Shanghai lors d'une cérémonie virtuelle d'introduction en Bourse à Hangzhou.

La société basée à Hangzhou a émis 10 millions d'actions à 557,8 yuans (environ 87,5 dollars américains) chacune, soit un total de 5,578 milliards de yuans (environ 875 millions de dollars américains). Les produits seront utilisés pour construire la base de fabrication intelligente de la Société, industrialiser ses projets d'onduleurs pour le stockage d'énergie, moderniser les équipements électriques intelligents et compléter le fonds de roulement, afin de faire progresser les structures de produits de Hoymiles, étendre les échelles commerciales, accroître la rentabilité et les capacités de prévention des risques de la Société, renforcer ses compétences de base et renforcer sa position de leader sur le marché.

Bo Yang, co-fondateur et directeur général de Hoymiles, a déclaré que l'inscription sur le marché STAR de Shanghai est une étape importante pour la société. « De nos jours, les perspectives de l'industrie pour le nouveau secteur de l'énergie demeurent prometteuses, surtout dans le contexte de la pression mondiale pour des technologies de transformation vertes et à faibles émissions de carbone dans le contexte de la crise climatique actuelle », a déclaré M. Yang. « Hoymiles continue de s'acquitter de sa mission d'entreprise qui consiste à 'rendre l'énergie plus intelligente' et à renforcer ses capacités de recherche et de développement afin d'offrir à ses clients les meilleurs produits et services photovoltaïques, tout en demeurant engagé dans l'innovation technologique. »

En tant qu'entreprise technologique, Hoymiles s'efforce de développer ses propres solutions technologiques. Afin de faire progresser la qualité de ses produits, Hoymiles a investi de nombreuses ressources et des effectifs conséquents pour stimuler ses travaux de recherche et de développement. Par exemple, de 2018 à 2020, les dépenses de recherche et développement de la Société ont représenté 5,5 % de toutes les dépenses. En 2021, Hoymiles compte 157 employés pour la R&D et les « task forces » techniques, ce qui représente 27,5 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Cette forte capacité de R&D reflète la croissance saine de Hoymiles. Fondée en 2012, la société s'est concentrée sur l'industrie photovoltaïque. Ses activités ont connu une croissance rapide et régulière sur son territoire et à l'étranger. Les revenus d'Hoymiles continuent de suivre une forte dynamique de croissance, avec des conditions idéales d'industrialisation des produits.

Outre son activité exceptionnelle, Hoymiles développe également des secteurs verticaux plus spécifiques dans l'industrie photovoltaïque. Par exemple, elle développe activement des équipements liés au stockage de l'énergie et accélère ses projets d'industrialisation des onduleurs de stockage de l'énergie dans le but d'élargir davantage l'offre de produits de la Société.

Hoymiles s'impose notamment en proposant les meilleurs produits et services de l'industrie photovoltaïque. Son micro-onduleur surpasse de nombreux autres fournisseurs dans les paramètres de base tels que la densité de puissance, la plage de puissance, l'efficacité de conversion et la stabilité.

Avec l'introduction en bourse sur le marché des actions de classe A, Hoymiles poursuivra son évolution en s'appuyant sur ses valeurs fondamentales : « intégrité, responsabilité, professionnalisme et efficacité ». Dans le but de « transformer l'énergie brute en énergie intelligente », la Société s'est engagée à rendre l'énergie accessible à tous et Hoymiles continue de travailler à son objectif de devenir le meilleur partenaire pour des solutions énergétiques intelligentes de classe mondiale.

