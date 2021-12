Nordic Aviation Capital conclut un accord de soutien à la restructuration avec la majorité des prêteurs afin de renforcer la structure du capital et positionner la Société pour sa croissance et son succès à long terme





- La restructuration sera mise en oeuvre au moyen d'un processus préétabli au chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis auprès d'un tribunal fédéral.

- Prévoit l'injection de 537 millions de dollars de capital au moyen d'une offre de droits de participation de 337 millions de dollars et d'une nouvelle facilité renouvelable de 200 millions de dollars.

- La société a obtenu une facilité de financement supplémentaire de 170 millions de dollars de facilité de financement du débiteur auprès des créanciers existants pour aider à financer le processus du chapitre 11.

- Le désendettement résultant de la restructuration placera la Société dans une situation financière solide lui permettant de poursuivre ses activités internationales.

- L'entreprise continuera de satisfaire la majorité des obligations envers les employés, les clients et les fournisseurs, les opérations de location et les livraisons d'aéronefs se poursuivant normalement.

LIMERICK, Irlande, 21 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Nordic Aviation Capital Designated Activity Company et ses filiales (« NAC » ou « la Société »), le plus grand bailleur d'aéronefs régionaux au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de soutien à la restructuration (le « RSA » -Restructuring Support Agreement- ou l'« accord ») avec ses actionnaires et prêteurs détenant plus de 73 % des quelque 6,3 milliards de dollars d'obligations de NAC (collectivement, les « parties du RSA »). Les termes du RSA établissent le cadre d'une restructuration financière consensuelle et globale qui restructurera les obligations de dette de la Société, fournira des capitaux supplémentaires grâce à une nouvelle offre de droits de participation, et la meilleure position possible de NAC pour sa croissance et son succès futurs à mesure que les conditions économiques et industrielles mondiales continuent de s'améliorer. Pour mettre en oeuvre la restructuration financière, la Société a déposé des requêtes volontaires en vertu du chapitre 11 du Code des faillites des États-Unis devant la Cour des faillites des États-Unis pour le district Est de la Virginie.

Le RSA envisage une restructuration consensuelle et globale des obligations de la Société (notamment la conversion d'un montant substantiel de la dette du groupe en fonds propres) avec une injection de 537 millions de dollars en capital supplémentaire grâce à une nouvelle offre de droits de participation de 337 millions de dollars et à une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 200 millions de dollars. La Société a obtenu de ses créanciers actuels une facilité de financement du débiteur de 170 millions de dollars de plus pour aider à financer les opérations pendant le processus du chapitre 11. Le capital supplémentaire servira à soutenir la position de liquidité de la Société et ses plans de croissance grâce à l'achat d'aéronefs. De plus, le RSA fournit à la Société une plateforme stable pour permettre à NAC de continuer à respecter la majorité de ses obligations envers ses employés, ses clients et ses fournisseurs, mais aussi de fournir des services de gestion des baux et de livrer des aéronefs tout au long du processus du chapitre 11.

Parallèlement aux requêtes, NAC a déposé une série de requêtes qui, une fois approuvées par la Cour, permettront à la Société d'exercer ses activités normalement tout au long du processus du chapitre 11. Ces motions permettront également à NAC de continuer d'honorer ses obligations envers ses employés, ses clients et ses fournisseurs selon des calendriers et des modalités convenus au préalable.

À la suite de l'émergence du processus du chapitre 11, NAC réorganisé sera majoritairement détenu par ses principaux créanciers, qui sont déterminés à assurer le succès à long terme de la Société et investiront d'importants nouveaux capitaux propres dans l'entreprise. Martin Moller, fondateur de NAC, et les actionnaires actuels de la Société appuient cette transition dans la propriété. Un conseil d'administration nouvellement reconstitué sera nommé dès son émergence.

« NAC prend cette mesure proactive aux États-Unis parce que nous croyons qu'il s'agit du moyen le plus efficace de mettre en oeuvre une restructuration financière consensuelle et globale, affirme Justin Bickle, vice-président de NAC et président du Comité de restructuration. « Grâce au solide soutien que nous avons reçu de nos prêteurs jusqu'à maintenant, Nous sommes heureux d'entamer le processus du chapitre 11 avec un accord de soutien à la restructuration en place pour mettre en oeuvre la restructuration financière du Groupe qui permettra à NAC de connaître une croissance et un succès futurs à mesure que les conditions de l'industrie continueront de s'améliorer. »

Martin Moller, ancien président et fondateur de Nordic Aviation Capital, a déclaré : « Alors que mon chapitre de 30 ans avec NAC se conclut, je suis rassuré de voir le soutien important des prêteurs et leur confiance dans le business model de la NAC. Je fais pleinement confiance à la résilience et à la capacité de la Société pour continuer à servir ses clients de façon durable tout au long de ce processus et au-delà. »

Norman C.T. Liu, président et PDG de NAC, souligne : « Il s'agit d'une première étape positive pour positionner NAC en vue de son succès à long terme et fournir des ressources financières pour développer l'entreprise. Notre objectif est de maintenir notre position de leader en matière de location d'aéronefs régionaux et de nous développer à des zones adjacentes à couloir unique. Au cours du processus du chapitre 11, l'équipe de NAC travaillera sans relâche pour servir nos nombreux clients sur les lignes aériennes. J'aimerais également remercier nos employés pour leur dévouement et nos nombreux partenaires commerciaux pour leur soutien. »

Informations complémentaires

Retrouvez les renseignements supplémentaires sur les cas relevant du chapitre 11 de la Société, y compris l'accès aux dépôts devant les tribunaux et à d'autres documents liés au processus de restructuration, sur https://dm.epiq11.com/nac ou en téléphonant à la ligne d'information sur la restructuration de NAC au +1-503-597-7711 (international) ou au 1-855-654-0899 (numéro vert aux États-Unis).

Kirkland & Ellis LLP agit à titre de conseiller en restructuration de la Société, Clifford Chance et William Fry LLP à titre de conseiller juridique, Ernst & Young à titre de conseiller en restructuration et Rothschild & Co à titre de banquier en investissement.

À propos de Nordic Aviation Capital

NAC est le principal bailleur d'aéronefs régionaux de l'industrie desservant près de 70 compagnies aériennes dans environ 45 pays. La flotte de 475 aéronefs de NAC comprend les ATR 42, ATR 72, De Havilland Dash 8, Mitsubishi CRJ900/1000, Airbus A220 et Embraer E-Jet.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nac.dk.

Contacts :

Nordic Aviation Capital : Communications@nac.dk

Contact pour les médias : NAC@powerscourt-group.com

Contact pour les médias aux États-Unis : NAC-SVC@sardverb.com

