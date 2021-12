Equinor et Cognite concluent un partenariat qui confère aux ambitions numériques du département mondial Marketing et Approvisionnement, d'Equinor toutes les chances de se concrétiser





Cognite a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Equinor (OSE : EQNR, NYSE : EQNR), un leader mondial de l'énergie, pour étendre les capacités de données, d'Equinor et soutenir les ambitions numériques de l'entreprise.

En utilisant la technologie de DataOps industriel de Cognite, Cognite Data Fusion®, en tant que module de l'architecture de données OMNIA d'Equinor, construit sur le cloud Microsoft Azure, une équipe conjointe d'Equinor et de Cognite développera et explorera des outils et des solutions visant à accélérer la réalisation des ambitions numériques d'Equinor. Ces efforts incluront le développement d'informations tirées des données, au sein du département Marketing et Approvisionnement et d'autres domaines d'activité de l'empreinte mondiale et du portefeuille d'actifs d'Equinor.

L'ambition d'Equinor est de développer un écosystème analytique avancé permettant de générer des données et des informations hautement accessibles, grâce à des capacités numériques améliorées. Equinor et Cognite, en collaboration avec Microsoft, construiront des solutions destinées à libérer et contextualiser les données, afin qu'Equinor puisse se forger un avantage concurrentiel sur certains marchés mondiaux hautement complexes et dynamiques. Le partenariat se concentrera sur la construction d'une architecture de données à l'épreuve du temps, et sur de nouvelles méthodes de travail, tout en accélérant l'extraction et la contextualisation des données.

« Grâce à la technologie et aux compétences de Cognite et Microsoft, ajoutées à une étroite collaboration avec nos propres équipes, nous aurons tous les atouts pour réaliser notre ambition consistant à jouer un rôle prépondérant dans l'accélération numérique en cours actuellement sur les marchés mondiaux des produits de base », a déclaré Ann-Elisabeth Serck-Hanssen, vice-présidente principale du département Marketing et Approvisionnement, chez Equinor.

« La libération, l'intégration et la contextualisation des données vont jouer un rôle clé d'accélérateur qui favorisa notre différenciation sur les marchés du futur ; laquelle s'inscrit en droit fil avec l'ambition d'Equinor, de s'imposer en chef de file non seulement en termes de gestion des données, mais également par son mode d'exploitation des informations issues de ces données », a confié pour sa part Torbjørn Folgerø, vice-président principal du département Entreprise numérique, chez Equinor.

Avec des données contextualisées, Equinor peut développer des modèles et des analyses accessibles, permettant ainsi aux employés de disposer d'éclairages concurrentiels et tester diverses hypothèses de manière continue.

« Nous sommes très fiers de mettre en place un partenariat avec Equinor, un leader de l'énergie, au niveau international, et qui possède un portefeuille mondial d'opérations de marché », a confié le Dr John Markus Lervik, PDG et cofondateur de Cognite. « La libération des données et l'utilisation de DataOps dans les opérations commerciales constitueront un différenciateur clé pour Equinor sur les marchés mondiaux de l'énergie, et un catalyseur essentiel qui favorisera la prise de décision, l'amélioration de la qualité, la résilience et la compétitivité de nouvelle génération. Le fait de travailler en partenariat avec à Equinor pour soutenir ses ambitions numériques est non seulement une excellente opportunité de démontrer la puissance des données contextualisées, mais aussi de montrer la valeur d'une collaboration étroite et interfonctionnelle entre les équipes. »

À propos d'Equinor

Equinor développe diverses solutions dans le domaine du pétrole, du gaz et des nouvelles énergies, pour le présent et pour l'avenir, transformant les ressources naturelles en énergie, pour le bien des populations et le progrès de la société dans son ensemble. Bénéficiant de plus de 40 années d'expérience dans le développement pétrolifère et gazier sur le plateau continental norvégien, la société opère à ce jour dans plus de 30 pays. Equinor a son siège à Stavanger, en Norvège, est cotée aux bourses de New York et d'Oslo, et emploie environ 22 000 personnes à travers le monde.

À propos de Cognite

Cognite est une entreprise industrielle mondiale de logiciels en tant que service (software-as-a-service, SaaS), dont les activités sont basées sur une vision claire : fournir rapidement aux sociétés industrielles des données contextualisées, fiables et accessibles pour aider à conduire la transformation numérique à grande échelle des secteurs à forte concentration de capitaux à travers le monde. Notre plateforme principale de DataOps industriel, Cognite Data Fusion®, permet aux utilisateurs de données industrielles et de domaines de collaborer rapidement et en toute sécurité pour concevoir, mettre en oeuvre et développer des solutions et applications d'IA industrielles offrant à la fois rentabilité et durabilité. Retrouvez-nous sur www.cognite.com, et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

