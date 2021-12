Avis - Mise à jour : Élargissement du rappel d'instruments médicaux fabriqués par Eco-Med Pharmaceuticals en raison de contamination bactérienne possible par Burkholderia stabilis





OTTAWA, ON, le 20 déc. 2021 /CNW/ - Des instruments médicaux fabriqués par Eco-Med Pharmaceuticals Inc. et vendus par DJO LLC et DJO France font l'objet d'un rappel volontaire en raison de contamination bactérienne possible par Burkholderia stabilis, un membre du complexe Burkholderia cepacia (Bcc).

Santé Canada tient à jour une liste de produits touchés par ce problème et fabriqués par Eco-Med. Pour plus de détails, dont les recommandations aux consommateurs, veuillez consulter l'avis intégral.

Produits touchés : lotions de massage et lotions pour ultrasons

Chattanooga Myossage, format de 3,8 l (vendu par DJO LLC) Chattanooga Ultra Myossage, format de 3,8 l (vendu par DJO LLC) Chattanooga Conductor Transmission Gel, format de 5 l (vendu par DJO LLC) Chattanooga Conductor Transmission Gel, format de 8,5 onces (vendu par DJO LLC) Intelect Ultrasound Gel, format de 8,5 onces (vendu par DJO LLC)

Produits touchés : instruments médicaux vendus avec en prime une ou plusieurs bouteilles de gel de transmission d'ultrasons Chattanooga en format de 8,5 onces

Intelect Transport (vendu par DJO LLC) Intelect Legend XT (vendu par DJO LLC) INTELECT MOBILE 2 ULTRASOUND INTL SET ALL PLUG (vendu par DJO France) INTELECT MOBILE 2 COMBO INTL SET ALL PLUGS (vendu par DJO France) Intelect RPW (vendu par DJO France) Intelect RPW 2 (vendu par DJO France) INTELECT ADVANCED COLOR COMBO (vendu par DJO France) Intelect Advanced 2CH Color Combo + EMG (vendu par DJO France) Intelect Advanced Monochromatic Combo (vendu par DJO France) Intelect Mobile (vendu par DJO France) Intelect Mobile Combo (vendu par DJO France)

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 20 décembre 2021 à 20:58 et diffusé par :