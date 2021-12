Lancement de la troisième ronde d'indemnisation pour les producteurs laitiers et productrices laitières du Canada





OTTAWA, ON, le 20 déc. 2021 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui que le troisième paiement au titre du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers est maintenant disponible. Le propriétaire d'une exploitation de 80 vaches laitières recevra une indemnisation sous forme de paiement direct d'environ 38 000 $ chaque année.

Agriculture et Agroalimentaire Canada a envoyé à tous les producteurs laitiers admissibles des lettres leur expliquant comment avoir accès au paiement. Selon leur quota laitier, les producteurs laitiers recevront des indemnités totales s'élevant jusqu'à 469 millions de dollars pour la présente année financière. Pour recevoir leur paiement, les producteurs doivent s'inscrire au Programme auprès de la Commission canadienne du lait avant le 31 mars 2022. Un autre montant de 468 millions de dollars sera versé en 2022-2023.

Le gouvernement du Canada continue de respecter son engagement de verser des fonds de 1,75 milliard de dollars aux producteurs laitiers pour les concessions d'accès aux marchés faites dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Les paiements sont versés selon un calendrier accéléré de quatre ans plutôt que huit, et tous les paiements devraient avoir été versés d'ici 2023.

Plus tôt cette année, le gouvernement a aussi lancé des programmes d'indemnisation visant à favoriser l'innovation et le développement des marchés pour les 4 800 producteurs de poulet, d'oeufs, d'oeufs d'incubation de poulet à chair et de dindon du Canada, pour un total de 691 millions de dollars sur dix ans. Le Programme d'investissement à la ferme pour la volaille et les oeufs fournira près de 647 millions de dollars pour aider les producteurs de volaille et d'oeufs grâce à des investissements à la ferme. Le Programme de développement des marchés du dindon et du poulet fournira plus de 44 millions de dollars pour aider à accroître la demande nationale et la consommation de produits de dindon et de poulet du Canada grâce à des activités de promotion dirigées par l'industrie. Ces programmes répondent directement aux demandes des associations de producteurs et fournissent une indemnisation complète et équitable pour faire face aux répercussions sur les marchés découlant du PTPGP.

Afin d'aider les transformateurs de tous les produits agricoles sous gestion de l'offre à s'adapter à l'AECG et au PTPGP, le budget de 2021 proposait un montant supplémentaire de 292,5 millions de dollars pour un fonds d'investissement dans la transformation destiné à l'investissement privé dans les usines de transformation. Des précisions supplémentaires concernant les programmes devraient être communiquées au cours des prochains mois.

Au cours de la prochaine année, le gouvernement du Canada s'engage également à travailler avec les industries sous gestion de l'offre pour déterminer l'indemnisation complète et équitable à verser pour faire face aux répercussions découlant de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Le gouvernement du Canada comprend le rôle essentiel des industries sous gestion de l'offre du pays, qui appuient nos exploitations agricoles familiales et favorisent la vitalité de nos collectivités rurales. Malgré les nombreux défis qu'ils ont dû surmonter, y compris la pandémie de COVID-19 et les répercussions des mauvaises conditions météorologiques à l'échelle du pays, ces producteurs agricoles continuent de respecter leur engagement de fournir des produits de grande qualité et de contribuer à renforcer l'économie et le secteur agricole au Canada.

Citation

« Notre gouvernement tient son engagement de compenser les productrices et producteurs laitiers. Ils peuvent maintenant faire la demande pour le troisième versement et ils connaissent déjà le montant de leur 4e versement en 2023. Nous avons promis de finaliser dans la première année de notre mandat les compensations pour l'ACEUM et nous tiendrons aussi cet engagement. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

L'industrie laitière canadienne est un pilier essentiel des collectivités rurales et un important moteur de l'économie. Il y a 9 952 fermes laitières au Canada, offrant près de 19 000 emplois directs. La demande pour les produits laitiers canadiens demeure forte et a entraîné une augmentation de 10 % de la production de lait cru au cours des cinq dernières années, avec plus de 7 milliards de dollars en recettes des exploitations agricoles en 2020.

Dans le cadre du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers, jusqu'à 1,75 milliard de dollars sera versé aux producteurs laitiers en paiements directs sur une période de quatre ans. Les paiements seront livrés par la Commission canadienne du lait (CCL).

Des fonds de 345 et de 468 millions de dollars en paiements directs en 2019- 2020 et 2020-2021 respectivement.

Des fonds de 469 millions de dollars sont actuellement disponibles pour la troisième année, et 468 millions de dollars seront disponibles en 2022-2023.

Dans le cadre du programme, les bénéficiaires admissibles sont les producteurs de lait de vache qui détenaient une licence de production laitière valide indiquant leur contingent de production et étaient enregistrés auprès d'un office ou organisme provincial de commercialisation du lait en date du 31 octobre de chaque année.

Le Canada a maintenant conclu des accords commerciaux avec les deux tiers de l'économie mondiale et est le seul pays du G7 à avoir conclu un accord commercial avec tous les autres pays du G7.

