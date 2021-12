Skyline Development annonce la sortie prochaine de « The One Secrets », toute la vérité par Nile Niami





Skyline Development a annoncé aujourd'hui la sortie prochaine de la vidéo de Nile Niami sur toute la vérité intitulée « The One Secrets » dont la mise en ligne sur le site Internet The One Secrets est prévue lundi 27 décembre à 17 h 55, heure de Los Angeles. La date et l'heure de la sortie ont une signification importante pour Nile Niami qui sera expliquée.

Après un silence radio depuis cinq mois sans un seul entretien et aucune publication sur les réseaux sociaux, Nile Niami est prêt à raconter au monde entier ce qu'il faisait et à dire toute la vérité sur la construction de « The One. » Ceux qui pensent le connaître n'en croiront pas leurs oreilles lorsqu'il révèlera ce qu'il pense valoir des milliards de dollars.

The One Secrets comprendra des informations dont il n'a jamais parlé sur sa vie privée et des détails sur ce qu'il a fallu pour construire la maison en milieu urbain la plus chère au monde au cours des dix dernières années.

The One Secrets pourra être visionnée le 27 décembre à 17 h 55 (heure de Los Angeles) sur TheOneSecrets.com

Si vous souhaitez parler à Nile Niami et pour toutes demandes d'informations de la part de la presse, veuillez contacter Brooke Cockrell à l'adresse brooke@creativepitchgroup.com.

À propos de The One

The One est une méga-villa de 105 000 pieds carrés à Bel-Air pensée par Nile Niami et conçue par Paul McClean. La propriété se compose de 19 chambres, 37 salles de bain, d'une cave à vin pour 10 000 bouteilles, d'un nightclub, de cinq piscines avec jeux d'eau, d'une salle de cinéma pour 32 personnes, d'une cave à cigares, d'une terrasse de toit, d'un putting-green, d'un salon de beauté et d'un bowling de quatre pistes, entre autres. Plusieurs sculptures ornent les extérieurs, notamment une sculpture en verre par Simone Cenedese.

