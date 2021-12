Le défi du codage spatial pour les enfants envoie des ordinateurs Raspberry Pi dans l'espace





CAMBRIDGE, Angleterre, 21 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Deux ordinateurs révolutionnaires Raspberry Pi seront lancés dans l'espace aujourd'hui à bord de la mission SpaceX 24 depuis Cap Canaveral pour permettre aux enfants et aux adolescents de mener leurs propres expériences sur la Station spatiale internationale (ISS).

Le European Astro Pi Challenge: Mission Zero de la Raspberry Pi Foundation et de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) a pour objectif d'inciter les jeunes à découvrir le codage et la créativité numérique et à éveiller en eux une passion pour ces derniers avec une expérience vraiment « hors du commun ».

Cette mission les guide étape par étape afin de coder un test de capteur à bord de l'ISS, et fait appel à leur créativité par la conception d'une illustration numérique et la rédaction d'un message personnel à l'intention des astronautes en orbite à 408 km au-dessus de la Terre.

Les jeunes explorateurs n'ont besoin d'aucune expérience préalable en matière de codage ou d'équipement spécialisé, mais seulement d'un ordinateur disposant d'une connexion Internet et de leur imagination. La participation sur astro-pi.org est entièrement gratuite jusqu'au 18 mars 2022 et elle est ouverte aux enfants à partir de six ans.

Philip Colligan, PDG de la Raspberry Pi Foundation a déclaré : « Le Astro Pi Challenge incite les enfants à découvrir le codage, à explorer la créativité numérique et à participer à un apprentissage "hors du commun" en créant le code d'une expérience sur la Station spatiale internationale. Nous mettons le pouvoir de l'informatique entre les mains des enfants avec l'une des possibilités d'éducation les plus branchées qui existent. »

Chaque participant admissible d'un pays membre ou associé de l'ESA qui suit les directives simples est assuré que son expérience, son message et son image parviendront sur l'ISS et recevra un certificat attestant que ces derniers sont en orbite.

Les nouveaux ordinateurs Raspberry Pi lancés aujourd'hui remplacent les anciens modèles ? Ed et Izzy ? qui se trouvent sur la station spatiale depuis 2015. 54 000 jeunes en Europe et au Canada ont depuis participé au Astro Pi Challenge. Les participants au défi de cette année auront également l'occasion de nommer les nouveaux ordinateurs.

La Raspberry Pi Foundation est une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui oeuvre pour mettre l'informatique et la création numérique à la portée des jeunes du monde entier. Il vise à permettre aux jeunes d'exploiter la puissance du travail en communauté et de la technologie numérique afin de résoudre les problèmes qui leur tiennent à coeur et de s'exprimer de façon créative.

En plus de la Mission Zero, la Mission Space Lab du Astro Pi Challenge s'adresse à des équipes de jeunes disposant d'une expérience antérieure en matière de codage. Les équipes développent des expériences plus détaillées dans les écoles et les clubs de codage. Les inscriptions à la Mission Space Lab de cette année ont déjà été clôturées. Un nombre record de 800 équipes provenant de 23 pays ont participé à des expériences comprenant la surveillance de la santé des forêts, l'érosion de la diversité génétique des plantes, les feux de forêt et le changement climatique, avec 49 % de ces équipes ont utilisé l'apprentissage automatique. Les équipes les plus prometteuses seront accompagnées pour faire avancer leurs idées, avant que les meilleures expériences ne se déroulent sur l'ISS.

Pour en savoir plus sur le Astro Pi Challenge et participer à Mission Zero dès maintenant, visitez astro-pi.org .

