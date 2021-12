Les ordinateurs Raspberry Pi sont lancés dans l'espace dans le cadre d'un défi de codage dans l'espace pour les enfants





CAMBRIDGE, Angleterre, le 20 déc. 2021 /CNW/ -- Deux ordinateurs révolutionnaires Raspberry Pi seront lancés aujourd'hui à partir de Cape Canaveral à bord de SpaceX 24, afin de permettre aux enfants et aux adolescents de mener leurs propres expériences entourant la Station spatiale internationale (SSI).

Le European Astro Pi Challenge : L'initiative Mission Zero de la Raspberry Pi Foundation et de l'Agence spatiale européenne (ESA) invite les jeunes à découvrir et à développer un amour de la programmation et de la créativité numérique en profitant d'une expérience vraiment extraordinaire.

Les jeunes sont guidés pas à pas dans le codage d'une vérification des capteurs à bord de la SSI, et doivent utiliser leur créativité pour concevoir une illustration numérique et écrire un message personnel aux astronautes en orbite à 408 km au-dessus de la Terre.

Les jeunes explorateurs n'ont pas besoin d'expérience en codage ou d'équipement spécialisé, seulement d'un ordinateur avec une connexion Internet et de leur imagination. Vous avez jusqu'au 18 mars 2022 pour vous inscrire à cet événement gratuit : rendez-vous au astro-pi.org . La mission est adaptée aux enfants de six ans ou plus.

Voici la déclaration de Philip Colligan, chef de la direction de la Raspberry Pi Foundation : « Le Astro Pi Challenge invite les enfants à découvrir le codage, à explorer leur créativité numérique et à profiter d'une occasion d'apprentissage extraordinaire en participant à une expérience de codage sur la Station spatiale internationale. Nous mettons le pouvoir de l'informatique dans les mains des enfants, en offrant l'une des possibilités d'éducation les plus cool qui soient».

Chaque participant admissible d'un pays membre ou associé de l'ASE qui suit des directives simples, a la garantie que son expérience, son message et son image seront exécutés sur la SSI et recevra un certificat pour souligner le moment.

Les nouveaux ordinateurs Raspberry Pi lancés aujourd'hui remplacent les anciens modèles (Ed et Izzy) qui se trouvent sur la station spatiale depuis 2015. Depuis, 54 000 jeunes ont participé au Astro Pi Challenge en Europe et au Canada. Cette année, les participants au défi auront également l'occasion de nommer les nouveaux ordinateurs.

La Raspberry Pi Foundation est un organisme de bienfaisance établi au Royaume-Uni qui oeuvre pour mettre l'informatique et la fabrication numérique entre les mains de jeunes du monde entier. Elle vise à donner aux jeunes les moyens d'exploiter le pouvoir de la communauté et de la technologie numérique pour résoudre les problèmes qui leur tiennent à coeur, et de s'exprimer de façon créative.

En plus de la Mission Zero, l'initiative Astro Pi Challenge Mission Space Lab est destinée à des équipes de jeunes ayant une certaine expérience en codage. Ces équipes élaborent des expériences plus détaillées dans les écoles et les clubs de codage. La période d'inscription pour participer à l'initiative Mission Space Lab de cette année est déjà terminée. Un nombre record de 800 équipes de 23 pays ont participé à différentes expériences portant notamment sur la surveillance de l'état de santé des forêts, les plantes pour lutter contre l'érosion, les feux de forêt et les changements climatiques; et 49 % de ces équipes ont eu recours à l'apprentissage automatique. Les équipes les plus prometteuses seront soutenues pour faire avancer leurs idées, avant que les meilleures expériences ne se déroulent sur la SSI.

Pour en savoir plus sur le Astro Pi Challenge et participer à la Mission Zero dès aujourd'hui, visitez le astro-pi.org

SOURCE Raspberry Pi Foundation

Communiqué envoyé le 20 décembre 2021 à 19:01 et diffusé par :