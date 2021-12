CURE Pay : comment CURE Token rend facile d'accès les crypto-monnaies





Les crypto-monnaies ont fait d'énormes progrès quant à leur adoption par le grand public en 2021. Avec des marques et des entreprises très appréciées qui acceptent et s'impliquent dans l'espace crypto, cette technologie est arrivée pour durer. La crypto-monnaie et le mouvement de la finance décentralisée offrent des possibilités de croissance infinies, mais de nombreux obstacles se dressent encore sur la voie de l'adoption généralisée. L'un des plus importants est l'accessibilité.

Les crypto-monnaies et la technologie blockchain sont encore difficiles à comprendre pour beaucoup d'entre nous, sans parler de la navigation. Peu importe la qualité d'un projet si une personne lambda n'arrive pas à comprendre comment l'acheter et le conserver. Jacob Beckley, fondateur de CURE Token, en a pris conscience et a trouvé une solution.

CURE Pay est un nouveau moyen facile pour tout le monde d'investir dans des CURE Tokens et faire la différence. CURE Pay simplifie l'achat de CURE Token comme pour s'il s'agissait de n'importe quelle transaction sur un site de e-commerce. Après le paiement, un portefeuille numérique est automatiquement généré pour les investisseurs, un portefeuille qui contient également tous les futurs achats de CURE Tokens. Les investisseurs peuvent vérifier toutes les informations pertinentes concernant leur investissement sur un tableau de bord facile d'accès sur le site web de CURE Token. Cela permet également de déverrouiller d'autres fonctionnalités du site, notamment des vidéos pédagogiques sur la manière d'investir dans les crypto-monnaies.

CURE Token, soutenu par la Fondation Beckley et créé par Jacob Beckley, est une crypto-monnaie qui vise à sensibiliser la population et aider les jeunes atteints d'un cancer pédiatrique. CURE Token aide directement les familles grâce à des subventions qui permettent de couvrir leurs frais de subsistance, les factures mensuelles et médicales, et bien d'autres encore. CURE Token s'efforce d'apporter de la transparence dans les oeuvres de bienfaisance en montrant aux investisseurs exactement où vont leurs fonds : directement aux familles dans le besoin.

Lors des trois premières heures du lancement, CURE Pay a rapporté 28 000 dollars de ventes. Pour en savoir plus sur les CURE Tokens et acheter les vôtres en utilisant CURE Pay, veuillez consulter le site suivant https://pay.curetoken.net.

