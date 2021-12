Conventions collectives du personnel du réseau de l'éducation - Toutes les ententes maintenant signées





QUÉBEC, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est fière d'annoncer la fin des négociations des conventions collectives nationales concernant l'ensemble du personnel syndiqué du réseau de l'éducation, auxquelles elle a participé activement. En effet, la signature de la dernière entente, le 18 décembre, conclut le cycle de négociation 2020-2023 mené par le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones.

« C'est un travail colossal qui vient d'être accompli. Aussi, je tiens à saluer les efforts soutenus des parties patronale et syndicale, dont les négociations se sont déroulées dans un climat de respect mutuel. Grâce à leur excellente collaboration, ce sont plus de 180 000 employés du réseau de l'éducation, regroupant le personnel de soutien, le personnel professionnel ainsi que le personnel enseignant qui voient leurs conditions de travail bonifiées. Cette démarche considérable, qui a débuté en octobre 2019, démontre encore une fois notre engagement à offrir aux employés du réseau de l'éducation les conditions leur permettant de soutenir la réussite et le bien-être des élèves qui leur sont confiés. », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

Les centres de services scolaires sont fiers et reconnaissants de pouvoir compter sur le professionnalisme et l'engagement de leur personnel qui oeuvre quotidiennement à l'amélioration des services offerts. Soulignons que la FCSSQ coordonne et assure la présidence du Comité patronal de négociation, dont les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre de l'Éducation et la Fédération. À cet égard, elle représente l'ensemble des centres de services scolaires francophones dans la négociation et la mise en application des conventions collectives.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec, ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

