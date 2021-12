La ministre Bibeau annonce le renouvellement du mandat de deux membres de la Commission de révision agricole du Canada





OTTAWA, ON, le 20 déc. 2021 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de Patricia Farnese et de Marthanne Robson à titre de membres de la Commission de révision agricole du Canada.

Patricia Farnese a obtenu un nouveau mandat de trois ans débutant le 13 décembre 2021. Elle est membre de la Commission de révision agricole du Canada depuis 2018 et a précédemment occupé le poste de vice-présidente du Practitioner Staff Appeals Tribunal de la Saskatchewan. Patricia Farnese est avocate et professeure de droit à l'Université de Saskatchewan. En plus de ses diplômes de premier cycle, Patricia Farnese détient une maîtrise en droit de l'agriculture décernée par l'Université de l'Arkansas. Ses recherches publiées critiquent la conception et la mise en oeuvre des politiques agroenvironnementales, incluant les politiques visant à promouvoir l'utilisation judicieuse des milieux humides et les politiques sur la santé des animaux et les maladies infectieuses.

Marthanne Robson a obtenu un nouveau mandat de trois ans débutant le 14 décembre 2021. Elle est membre de la Commission de révision agricole du Canada depuis 2017 et a précédemment occupé le poste de vice-présidente du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales de l'Ontario de 2006 à 2016. Marthanne Robson, qui détient un baccalauréat en common law (LL.B.) de l'Université d'Ottawa, est actuellement membre du Barreau de l'Ontario et a été membre du Barreau du Québec pendant 20 ans. Elle est très active au sein de sa communauté, où elle fait du bénévolat. Elle est également cofondatrice et associée du Groupe d'investissement éthique de Montréal.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en oeuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne en étant nommées au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

Citation

« La Commission de révision agricole du Canada s'efforce de préserver les droits des Canadiens tout en protégeant la santé et le bien-être des consommateurs canadiens et en stimulant la vitalité économique de l'agriculture canadienne. J'ai le plaisir d'annoncer le renouvellement du mandat de Patricia Farnese et de Marthanne Robson. Leur expérience et leurs connaissances précieuses en sécurité alimentaire et en droit agroalimentaire continueront d'être un atout pour la Commission ».

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

La Commission de révision agricole du Canada est un organisme quasi judiciaire indépendant établi par le gouvernement du Canada pour effectuer la révision impartiale des avis de violation délivrés par les organismes fédéraux qui régissent l'agriculture et les aliments.

est un organisme quasi judiciaire indépendant établi par le gouvernement du pour effectuer la révision impartiale des avis de violation délivrés par les organismes fédéraux qui régissent l'agriculture et les aliments. Les membres de la Commission de révision agricole du Canada sont nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Liens additionnels

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 20 décembre 2021 à 16:40 et diffusé par :