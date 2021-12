Industries Lassonde inc. - Avis d'intention relatif à une offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités





ROUGEMONT, QC, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») annonce qu'elle a obtenu l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX ») afin d'acquérir pour annulation, si elle le juge opportun, un certain nombre d'actions catégorie A à droit de vote subalterne de son capital par le biais de transactions sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX ou de systèmes de négociation parallèle, conformément aux exigences portant sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités de la TSX (« programme de rachat »). Les rachats faits sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et des systèmes de négociation parallèles seront effectués au cours en vigueur sur les marchés au moment de l'acquisition (plus les frais de courtage).

Au terme du programme de rachat, Lassonde peut acquérir à des fins d'annulation un maximum de 80 000 actions catégorie A à droit de vote subalterne de son capital (soit 2,52% des 3 180 900 actions catégorie A à droit de vote subalterne du capital de Lassonde émises et en circulation en date du 14 décembre 2021) pendant la période débutant le 23 décembre 2021 et prenant fin au plus tard le 22 décembre 2022. En vertu du programme de rachat, Lassonde a mis en place un régime de rachat d'actions automatique (« régime automatique »). Le régime automatique permet à la Société d'établir des instructions prédéfinies à l'égard de la façon dont les actions catégorie A à droit de vote subalterne peuvent être rachetées sur le marché libre au cours des périodes de restriction sur les transactions qu'elle s'impose. Le régime automatique a été préautorisé par la TSX et sera mis en place à compter du 23 décembre 2021. Le régime automatique devrait se terminer simultanément au programme de rachat. Il constitue un régime automatique pour les fins des lois canadiennes applicables en valeurs mobilières.

La moyenne quotidienne des opérations sur les actions catégorie A à droit de vote subalterne au cours du dernier semestre civil complet a été de 2 744 actions (« MQO »). Par conséquent, en vertu des règles et politiques de la TSX, Lassonde a le droit d'acheter lors de tout jour de bourse jusqu'à concurrence de 1 000 actions. Une fois par semaine, en sus de cette limite quotidienne de 1 000 actions, Lassonde peut aussi acheter un bloc d'actions qui n'est pas la propriété d'un initié (i) dont le prix d'achat est de 200 000 $ ou plus, ou (ii) dont le nombre est d'au moins 5 000 actions et pour un prix d'achat s'élevant à au moins 50 000 $, ou (iii) qui correspond à au moins 20 lots réguliers d'actions et représente au moins 150% de la MQO, le tout conformément aux règles de la TSX. Depuis le 16 mai 2019, Lassonde n'a pas racheté d'actions catégorie A à droit de vote subalterne.

Lassonde est d'avis que le rachat de ses actions constitue une utilisation appropriée et avantageuse de ses fonds et servirait au mieux les intérêts de Lassonde et de ses actionnaires. Lassonde fait la présente offre de rachat pour le motif qu'elle est d'avis qu'il peut être avantageux de racheter les actions catégorie A à droit de vote subalterne de son capital, de temps à autre, lorsque la direction estimera qu'elles se transigent à un cours représentant un escompte par rapport à ce qu'elle considère comme la juste valeur des actions de catégorie A à droit de vote subalterne de son capital. En outre, Lassonde estime que ses actionnaires vont bénéficier de la réduction du nombre d'actions catégorie A à droit de vote subalterne de son capital en circulation suite au rachat dans le cadre de la présente offre de rachat.

Les décisions concernant le moment et l'importance des rachats futurs d'actions catégorie A à droit de vote subalterne dans le cadre du programme de rachat sont à la discrétion de la direction et reposent sur divers facteurs, notamment les conditions du marché. Lassonde conserve le pouvoir discrétionnaire d'effectuer des rachats dans le cadre de l'offre publique de rachat et de déterminer le moment, le montant et le prix acceptable de tels rachats, sous réserve en tout temps des exigences de la TSX et d'autres exigences réglementaires applicables.

À la connaissance de la Société, aucun administrateur, membre de la haute direction ou personnes qui ont un lien avec un administrateur ou un membre de la haute direction de la Société, qui agissent conjointement ou de concert avec la Société ou qui détiennent 10 % ou plus de toute catégorie de titres de participation de la Société n'a actuellement l'intention de vendre des actions de catégorie A à droit de vote subalterne de la Société aux termes du programme de rachat proposé. Toutefois, ces personnes pourraient vendre par l'intermédiaire de la TSX dans l'éventualité où leurs circonstances propres venaient à changer ou qu'une de ces personnes prenait une décision qui ne serait pas liée au programme de rachat. Les avantages que retireraient ces personnes dont les actions catégorie A à droit de vote subalterne sont achetées aux termes du programme de rachat seraient les mêmes que ceux dont bénéficie tout autre actionnaire dont les actions catégorie A à droit de vote subalterne seraient achetées.

Lassonde se réserve le droit de mettre un terme à l'offre publique de rachat en tout temps avant le 22 décembre 2022.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente de jus et de boissons prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis, Old Orchard, Rougemont et Sun-Rype. Lassonde est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits au Canada et est une des deux plus grandes productrices de jus et boissons de fruits non réfrigérés de marque privée aux États-Unis. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges. La Société fabrique également des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 17 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise d'un peu plus de 2 700 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur des événements futurs et sur les plans de la Société. Ces énoncés peuvent notamment viser des achats potentiels d'actions pour annulation dans le cours normal des activités, des déclarations portant sur la conviction de la Société selon laquelle l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités constitue une utilisation judicieuse des fonds de cette dernière et sert au mieux les intérêts de la Société et de ses actionnaires, les intentions de la Société à l'égard de tels rachats et les approbations de la TSX. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « cibler » ou « viser », à la forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur, et à l'emploi d'autres termes semblables. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques.

En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de la Société qu'elle émette des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de la Société au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. Les lecteurs sont par conséquent informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent considérablement des hypothèses et des prévisions contenues dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, l'environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lequel Lassonde exerce ses activités ou qui serait susceptible d'avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à attirer et à conserver des clients, des consommateurs et du personnel compétent, la disponibilité et le coût des matières premières et du transport, ses coûts d'exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle exerce ses activités. En particulier, il n'existe aucune certitude quant au nombre d'actions qui seront acquises par la Société, le cas échéant, dans le cadre de l'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités.

Enfin, la Société signale que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Le présent communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du plus récent rapport de gestion annuel de la Société et les autres documents qu'elle dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur le site www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date des présentes, et sont sujets à changement après cette date. Lassonde ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

