Niklas Oberhofer, le chef du restaurant «Epoca», nommé «Découverte de l'année» par le guide Gault & Millau Suisse 2022





Le Waldhaus Flims Wellness Resort («Waldhaus Flims»), un centre thermal alpin emblématique de Flims, en Suisse, a annoncé aujourd'hui que Niklas Oberhofer, chef de son restaurant gastronomique Epoca by Tristan Brandt («Epoca»), a été nommé «Découverte de l'année: un nom à retenir», tandis que l'Epoca, auquel 16 points ont été attribués, était désigné «Découverte de l'année en Suisse alémanique» par le Guide Gault & Millau Suisse 2022.

Le guide Gault & Millau Suisse 2022 est sorti officiellement le 29 novembre 2021. Depuis 1972, Gault & Millau publie ses découvertes très prisées de temples de la gastronomie à travers l'Europe, dans le but de lancer un défi au secteur et de présenter et promouvoir ses professionnels les plus talentueux.

Située dans le complexe Waldhaus Flims, la salle à manger aux parois vitrées de l'Epoca et ses plats soigneusement élaborés ? basés sur la cuisine française, avec des influences asiatiques ? tirent leur inspiration des Alpes suisses et offrent aux gourmets une expérience gastronomique unique. Aux fourneaux du restaurant depuis décembre 2020, Niklas Oberhofer cuisine des plats exclusifs qui combinent spécialités régionales et recettes traditionnelles, tout en offrant une nouvelle approche et une présentation de grande classe.

«C'est un bonheur et un honneur pour moi de recevoir cette prestigieuse distinction de Gault & Millau, a déclaré Niklas Oberhofer. J'ai toujours rêvé de ravir nos clients grâce à des ingrédients raffinés et des combinaisons uniques et délicates, et cet honneur reflète le dévouement et les efforts inlassables dont toute notre équipe fait preuve jour après jour. Tristan Brandt a été un mentor exceptionnel et je tiens à le remercier pour tout ce qu'il m'a appris et pour les opportunités qu'il m'a offertes. J'ai hâte de continuer à travailler aux côtés de Tristan pour offrir à nos clients une expérience gastronomique inoubliable à l'Epoca.»

«En ouvrant l'Epoca, je n'aurais pas pu concrétiser ma vision sans une équipe aussi talentueuse, et c'est un grand plaisir de voir cette équipe recevoir la reconnaissance qu'elle mérite, a déclaré Tristan Brandt. Aucun chef ne mérite cette distinction plus que Niklas: c'est un vrai témoignage de ses compétences, de sa créativité et de son dévouement envers nos clients. J'ai hâte de poursuivre sur cette lancée qui va nous permettre d'atteindre ensemble des sommets plus hauts encore.»

Pour réserver votre table gastronomique à l'Epoca by Tristan Brandt, rendez-vous sur le site https://www.waldhaus-flims.ch/de/restaurants-bars/epoca.

À propos du Waldhaus Flims

Le Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa est un complexe alpin historique situé dans la ville de Flims, à environ 140 kilomètres de Zurich, au coeur des Alpes suisses. Ouvert en 1877, le Waldhaus Flims illustre le mariage réussi de la tradition et de l'innovation dans l'art de l'hospitalité. Le centre propose une gamme d'activités hivernales et estivales, notamment le ski, le snowboard, le golf, la randonnée et le VTT. Le Waldhaus Flims, qui compte près de 150 chambres, propose également un spa haut de gamme comprenant un centre de remise en forme et de bien-être et plus de 13 salles de soins, des restaurants et des salons renommés. Le Waldhaus Flims est aussi le plus grand espace événementiel de la région.

En 2017, le Waldhaus Flims a été nommé Meilleur hôtel & spa de Suisse dans le cadre des European Health and Spa Awards 2017, et distingué en tant que l'un des Meilleurs hôtels de mariage suisses 2017 par le Wedding Award Switzerland. Depuis 2017 également, l'hôtel compte parmi les Leading Hotels of the World, Ltd., une organisation qui représente les meilleurs hôtels de luxe, complexes hôteliers et spas uniques au monde, et parmi les membres de Virtuoso, un réseau mondial des meilleures agences de voyages de luxe. Pour plus d'informations, visitez le site www.waldhaus-flims.ch/en ou suivez-nous sur Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 décembre 2021 à 15:45 et diffusé par :