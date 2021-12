Le RDÉE Canada annonce la tenue d'un important Sommet sur la Francophonie économique en situation minoritaire





OTTAWA, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada (RDÉE Canada) ainsi que ses membres sont heureux d'annoncer la tenue d'un Sommet national sur la Francophonie économique en situation minoritaire, qui aura lieu les 28 et 29 septembre 2022 au Delta Hotel by Marriott Ottawa City Centre (101, rue Lyon). Il s'agira d'une occasion unique de regrouper tous les intervenants et les parties prenantes du développement économique et de l'entrepreneuriat des communautés francophones et acadiennes au pays.

Alors que les répercussions de la pandémie commencent à peine à se résorber au Canada et que la relance économique est en marche, le RDÉE Canada souhaite offrir des solutions concrètes aux entreprises, aux chercheurs, aux travailleurs, aux agences de développement économique et aux gouvernements. Il réunira donc à cette fin les experts de la francophonie économique canadienne ainsi que ceux et celles qui sont intéressés par la cause des communautés francophones et acadiennes lors de cet événement d'envergure.

Dès lors que nous vivons des défis importants, la francophonie représente un atout de taille pour cette reprise, qui serait même incomplète sans son apport. Plusieurs facteurs sont cruciaux pour l'employabilité et l'économie en français au Canada. On pense par exemple au tourisme, à l'employabilité des immigrants francophones, à la jeunesse entrepreneuriale, à la petite enfance, aux pratiques de développement durable, à l'accès au capital pour les PME, à la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, aux bris dans les chaînes d'approvisionnement ou encore au développement de nouveaux marchés.

Avec plus de 430 000 entreprises francophones dans l'ensemble du pays, ce qui représente près de 20 % de notre PIB et génère plus de 130 milliards de dollars en retombées économiques à l'extérieur du Québec, la francophonie canadienne souhaite et doit faire pleinement partie de la relance économique.

Les attentes sont élevées chez les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Dans un sondage réalisé par TACT à l'aide du panel en ligne Léger Opinion, 77 % des répondants disent souhaiter que le gouvernement fédéral en fasse davantage pour le développement économique des communautés francophones en situation minoritaire et 83 % des Canadiens sondés désirent également que leur gouvernement provincial s'implique davantage dans ce domaine. Les attentes des francophones sont donc élevées à l'égard non seulement de nos différents gouvernements, mais également des grandes entreprises nationales.

Les personnes qui ont à coeur le développement économique des communautés francophones et acadiennes de l'ensemble du pays sont donc invitées à faire part de leurs idées ainsi qu'à partager leurs publications et leurs résultats de recherche afin de proposer des solutions pertinentes aux différents paliers de gouvernements, à la communauté de chercheurs ainsi qu'aux entrepreneurs. Le RDÉE Canada et son réseau souhaitent réunir lors de cet événement les partenaires clés du développement économique ainsi que toutes nouvelles personnes et organisations qui souhaitent faire une différence pour la croissance des communautés locales et, ce faisant, devenir des catalyseurs de changement et d'innovation.

Le président-directeur général du RDÉE Canada, monsieur Jean-Guy Bigeau, a tenu ces propos au sujet de l'événement :

« Avec ce Sommet, nous ferons l'état des lieux de l'employabilité et du développement économique en français au Canada et nous serons à même de proposer des solutions constructives aux gouvernements afin de s'assurer que non seulement les francophones ne soient pas oubliés, mais qu'ils fassent partie intégrante de la relance économique de notre pays. Nous souhaitons donc organiser ce grand rassemblement afin de stimuler la réflexion et de participer à un brassage d'idées en vue de réellement faire une différence. Ensemble, nous avons la possibilité et la capacité de contribuer davantage à la croissance économique du Canada, parce que l'économie, c'est en français que ça se passe. »

Nous encourageons les personnes intéressées par ce Sommet à rester à l'affût d'annonces à venir sur les réseaux sociaux (notamment sur Facebook et Twitter) ou encore sur notre site Web au cours de l'année 2022. La programmation, l'appel de propositions pour participer au débat et le processus d'inscription seront diffusés au cours de l'année à venir.

Le RDÉE Canada ainsi que les membres de son réseau aimeraient remercier officiellement Emploi et Développement social Canada (EDSC) qui, par l'entremise du Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire, a rendu possible l'organisation de cet événement.

Reconnu pour son expertise, le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada) oeuvre depuis plus de 25 ans pour favoriser le développement économique des communautés francophones et acadiennes en appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un leadership national fondé sur la collaboration et les partenariats.

