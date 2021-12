LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DE L'ALBERTA SOUTIENNENT LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES À SPIRIT RIVER





SPIRIT RIVER, AB, le 20 déc. 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Alberta s'associent pour la construction d'un nouvel ensemble de logements de 24,8 millions de dollars qui offrira des logements nécessaires aux personnes âgées de Spirit River ayant des besoins variés en matière de soins.

Le nouvel ensemble remplacera le Pleasantview Lodge et aura une capacité accrue de 92 logements. De ce nombre, 40 unités seront des places en résidence et 52 seront des logements désignés avec services de soutien pour aider les personnes âgées à vieillir dans la collectivité tandis que leurs besoins en matière de soins changent.

Cet ensemble permettra de créer environ 175 emplois pendant la planification, la conception et la construction de l'immeuble, ainsi que des emplois permanents une fois qu'il sera opérationnel. La construction devrait commencer au printemps 2022 et les résidents et résidentes devraient commencer à emménager dans leur nouveau logement au printemps 2024.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et la ministre provinciale des Aînés et du Logement, Josephine Pon, ont annoncé que les gouvernements du Canada et de l'Alberta verseront 19,8 millions de dollars pour l'ensemble dans le cadre de l'Entente bilatérale sur le logement Canada-Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Cet ensemble a été rendu possible grâce au programme de partenariat pour la création de résidences, une initiative conjointe d'Alberta Seniors and Housing et Alberta Health. Le programme a permis de cerner les collectivités qui ont les plus grands besoins en matière de résidences pour personnes âgées qui combinent des logements avec services de soutien et des logements en résidence.

Les partenariats sont un élément clé de la stratégie Stronger Foundations : le plan sur 10 ans de l'Alberta pour améliorer et accroître le nombre de logements abordables. La commission d'examen du logement abordable de 2020 a permis de déterminer que les partenariats stratégiques à long terme sont un excellent outil pour aider la province à répondre aux divers besoins actuels et futurs de l'Alberta.

Citations :

« Comme je l'ai souvent dit, tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le financement que nous avons annoncé aujourd'hui permettra de soutenir les personnes qui ont déjà tant fait pour nous et nos collectivités : nos personnes âgées. Cet ensemble de 92 nouveaux logements abordables offrira aux personnes âgées de Spirit River des logements qui répondent à leurs besoins. Il s'agit d'un exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement continue de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Ce financement, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, fait partie de l'engagement de notre gouvernement à répondre aux besoins en matière de logement des collectivités rurales de l'Alberta, comme Spirit River, et partout au pays. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, député fédéral d'Edmonton-Centre

« Je suis ravi que nous soyons en mesure d'offrir des logements avec services de soutien et des logements en résidence dont la collectivité de Spirit River a besoin. Ce projet est un exemple parfait de ce que nous accomplirons dans le cadre de notre stratégie sur le logement abordable sur 10 ans, Stronger Foundations. Nos partenariats ont permis de créer des logements qui aideront les personnes âgées ayant des besoins variés en matière de soins à vieillir dans la collectivité où elles se sentent chez eux. Ces partenariats stratégiques nous aident à répondre aux divers besoins actuels et futurs de la population de l'Alberta en matière de logement. » - Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement

« La ville de Spirit River, ainsi que les communautés environnantes connues sous le nom de G5, sont très enthousiastes à l'idée de voir les travaux commencer au printemps 2022. Le pavillon pour personnes âgées de 92 lits permettra à nos aînés de vieillir chez eux, dans leur communauté, où résident leur famille et leurs amis, et de bénéficier de soins de santé continus auprès de leurs médecins et pharmaciens. Nous attendons avec impatience le début de ce projet et les retombées économiques dont bénéficiera notre communauté. » - Tammy Yaremko, maire, Ville de Spirit River

« Le personnel et le conseil d'administration de la Grande Spirit Foundation sont enthousiasmés par ce projet important pour la communauté de Spirit River et la région, car il permettra de fournir des unités de soins continus aux personnes âgées, qui en ont bien besoin. La construction de ce projet majeur sera un élément important pour la communauté dans les années à venir. » - Steve Madden, directeur administratif, Grande Spirit Foundation

Faits en bref :

Le coût total de l'aménagement de l'ensemble de Spirit River est estimé à 24,8 millions de dollars :

Alberta Social Housing Corporation/Société canadienne d'hypothèques et de logement - 19,8 millions de dollars



Alberta Health - 4,2 millions de dollars



Municipalités G5 (terrains) - 833 000 $

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres intervenants, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, et les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès des personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la Stratégie à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Stronger Foundations : le plan sur 10 ans de l' Alberta pour améliorer et accroître le logement abordable tient compte des conseils de la commission d'examen du logement abordable visant à redéfinir le rôle du gouvernement, à tirer parti de l'expertise communautaire, à accroître les partenariats et à simplifier le système.

pour améliorer et accroître le logement abordable tient compte des conseils de la commission d'examen du logement abordable visant à redéfinir le rôle du gouvernement, à tirer parti de l'expertise communautaire, à accroître les partenariats et à simplifier le système. Le plan d'immobilisations de 2021 prévoit 238 millions de dollars sur trois ans pour fournir 1 800 logements abordables neufs et renouvelés, tout en entretenant le portefeuille de 26 700 logements appartenant à la province et en créant plus de 1 700 emplois.

Près de 1 500 logements ont été achevés depuis 2019, dont environ la moitié étaient destinés aux personnes âgées.

Liens connexes :

Le ministère des Aînés et du Logement de l' Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès à diverses options de logement pour la population albertaine qui en a le plus besoin. Le ministère collabore avec les personnes âgées, leurs familles, les aidants naturels, la population albertaine ayant besoin d'aide au logement, les collectivités de la province et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le site alberta.ca/ministry-seniors-housing.aspx.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 20 décembre 2021 à 15:30 et diffusé par :