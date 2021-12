Prenez garde aux sollicitations de Axes Prime Ltd





MONTRÉAL, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le 8 février 2021, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a mis en garde les consommateurs québécois à l'égard des sollicitations faites par la société Axes LLC, dont le site Internet était www.axes.co.

Ce site ne semble plus accessible. Toutefois, l'Autorité a été informée qu'une entité se nommant Axes Prime Ltd (« Axes Prime ») sollicitait des investisseurs québécois par téléphone en promettant de hauts rendements afin de les inciter à ouvrir un compte sur leur plateforme via leur site Internet www.axes-prime.com (le « Site Internet »). Or, l'Autorité a constaté que certains comptes de médias sociaux indiquent qu'Axes LLC et Axes Prime font partie d'un même groupe de sociétés.

Axes Prime s'affiche comme étant une plateforme de négociation offrant des services financiers tels que le commerce d'actions, de devises ou de produits dérivés. Axes Prime n'est pas inscrite auprès de l'Autorité et n'est par conséquent pas autorisée à solliciter les investisseurs québécois.

Axes Prime utilise la même méthode de sollicitation qu'Axes LLC. Les investisseurs sollicités sont en général contactés par téléphone et orientés rapidement vers le Site Internet. Le numéro de téléphone utilisé a souvent un indicatif régional du Québec (418, 514, 819, 450, etc.).

Les employés qui font le démarchage sont souvent insistants, font miroiter des promotions et pressent les investisseurs à ouvrir des comptes sur leur plateforme afin de pouvoir en bénéficier.

Les employés offrent également d'aider les investisseurs à ouvrir leur compte en prenant contrôle à distance de leur ordinateur via une application de type « Anydesk ».

Lorsqu'elles consultent leurs relevés de compte sur la plateforme, les victimes peuvent y voir apparaître d'importants profits. Il n'est pas rare que les victimes puissent retirer un petit montant, ce qui les rassure et les incite à investir davantage. Mais lorsqu'elles tentent de récupérer leur argent, leur personne-ressource chez Axes Prime utilise différents stratagèmes pour ne pas donner suite en proposant des assurances, des plans de protection ou de nouvelles promotions alléchantes dans le but de leur soutirer encore plus d'argent. Après un certain temps, les victimes ne sont plus en mesure de joindre leur personne-ressource. Elles ne récupèrent jamais les sommes investies.

www.axes.co et www.axes-prime.com figurent sur la liste noire des sociétés ou plateformes sollicitant illégalement des consommateurs québécois qui peut être consultée sur le site de l'Autorité. Soyez toutefois avisés que cette liste n'est pas exhaustive, que les plateformes illégales utilisant ce type de stratagème changent souvent de nom et qu'il se peut donc qu'une plateforme qui sollicite illégalement des Québécois ne s'y retrouve pas.

L'Autorité tient à rappeler que toute offre d'investissement, qu'elle soit faite sur Internet, au téléphone ou en personne, est une activité réglementée. L'individu ou l'entreprise qui fait la promotion d'un produit d'investissement doit être inscrit auprès de l'Autorité ou bénéficier d'une dispense d'inscription. Afin d'éviter d'être victime de sollicitation illégale, assurez-vous de vérifier que l'entreprise ou l'individu qui vous a contacté est bel et bien inscrit au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer ou contactez le Centre d'information de l'Autorité.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

